https://ukraina.ru/20231122/1051240029.html

Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд

Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд - 22.11.2023 Украина.ру

Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд

Евросоюз с начала СВО выделил нынешнему руководству Украины десятки миллиардов евро, чтобы обеспечить "государственные услуги" и экономическую стабилизацию постсоветской республики. Финансирование продолжается, сообщила 22 ноября глава Еврокомиссии

2023-11-22T14:33

2023-11-22T14:33

2023-11-22T14:33

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"Сегодня мы выделяем новые 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка Украины сейчас достигла 85 миллиардов евро", - заявила Урсула фон дер Ляйен.По её словам, финансирование нынешнего руководства Украины из Евросоюза продолжится. В частности, глава ЕК сообщила о запланированных расходах на эти цели в размере "50 миллиардов евро до 2027 года".Тем временем ряд государств Евросоюза продолжают возражать против финансирования Владимира Зеленского и его окружения за счёт европейских налогоплательщиков. В частности, давно и настойчиво проведения аудита уже выделенных и потраченных средств ЕС требует Венгрия.

https://ukraina.ru/20231108/1050855416.html

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новости, украина, украина-ес, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, финансирование, финансы, лимитрофы, восточное партнерство, сво, госуправление