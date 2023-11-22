https://ukraina.ru/20231122/1051240029.html
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд - 22.11.2023 Украина.ру
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд
Евросоюз с начала СВО выделил нынешнему руководству Украины десятки миллиардов евро, чтобы обеспечить "государственные услуги" и экономическую стабилизацию постсоветской республики. Финансирование продолжается, сообщила 22 ноября глава Еврокомиссии
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
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лимитрофы
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"Сегодня мы выделяем новые 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка Украины сейчас достигла 85 миллиардов евро", - заявила Урсула фон дер Ляйен.По её словам, финансирование нынешнего руководства Украины из Евросоюза продолжится. В частности, глава ЕК сообщила о запланированных расходах на эти цели в размере "50 миллиардов евро до 2027 года".Тем временем ряд государств Евросоюза продолжают возражать против финансирования Владимира Зеленского и его окружения за счёт европейских налогоплательщиков. В частности, давно и настойчиво проведения аудита уже выделенных и потраченных средств ЕС требует Венгрия.
https://ukraina.ru/20231108/1050855416.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украина-ес, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, финансирование, финансы, лимитрофы, восточное партнерство, сво, госуправление
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, финансирование, финансы, лимитрофы, Восточное партнерство, СВО, госуправление
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд
Евросоюз с начала СВО выделил нынешнему руководству Украины десятки миллиардов евро, чтобы обеспечить "государственные услуги" и экономическую стабилизацию постсоветской республики. Финансирование продолжается, сообщила 22 ноября глава Еврокомиссии