Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд - 22.11.2023 Украина.ру
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Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд - 22.11.2023 Украина.ру
Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд
Евросоюз с начала СВО выделил нынешнему руководству Украины десятки миллиардов евро, чтобы обеспечить "государственные услуги" и экономическую стабилизацию постсоветской республики. Финансирование продолжается, сообщила 22 ноября глава Еврокомиссии
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
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финансирование
финансы
лимитрофы
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"Сегодня мы выделяем новые 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка Украины сейчас достигла 85 миллиардов евро", - заявила Урсула фон дер Ляйен.По её словам, финансирование нынешнего руководства Украины из Евросоюза продолжится. В частности, глава ЕК сообщила о запланированных расходах на эти цели в размере "50 миллиардов евро до 2027 года".Тем временем ряд государств Евросоюза продолжают возражать против финансирования Владимира Зеленского и его окружения за счёт европейских налогоплательщиков. В частности, давно и настойчиво проведения аудита уже выделенных и потраченных средств ЕС требует Венгрия.
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новости, украина, украина-ес, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, финансирование, финансы, лимитрофы, восточное партнерство, сво, госуправление
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, финансирование, финансы, лимитрофы, Восточное партнерство, СВО, госуправление

Еврокомиссия отправляет на Украину €1,5 млрд

14:33 22.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евросоюз с начала СВО выделил нынешнему руководству Украины десятки миллиардов евро, чтобы обеспечить "государственные услуги" и экономическую стабилизацию постсоветской республики. Финансирование продолжается, сообщила 22 ноября глава Еврокомиссии
"Сегодня мы выделяем новые 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка Украины сейчас достигла 85 миллиардов евро", - заявила Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, финансирование нынешнего руководства Украины из Евросоюза продолжится. В частности, глава ЕК сообщила о запланированных расходах на эти цели в размере "50 миллиардов евро до 2027 года".
Тем временем ряд государств Евросоюза продолжают возражать против финансирования Владимира Зеленского и его окружения за счёт европейских налогоплательщиков. В частности, давно и настойчиво проведения аудита уже выделенных и потраченных средств ЕС требует Венгрия.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 14:41
Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег УкраинеПремьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.
 
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