https://ukraina.ru/20231122/1051236244.html
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию - 22.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
2023-11-22T13:23
2023-11-22T13:23
2023-11-22T13:23
дмитрий песков
кремль
конституция
идеология
александр бастрыкин
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"Это... безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", - указал официальный представитель Кремля.Он добавил, что речь идет о точке зрения, которая была высказана, и никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении нет.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.
https://ukraina.ru/20231121/1051200081.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, кремль, конституция, идеология, александр бастрыкин
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
"Это... безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", - указал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что речь идет о точке зрения, которая была высказана, и никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении нет.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.