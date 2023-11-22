Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию - 22.11.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию - 22.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
2023-11-22T13:23
2023-11-22T13:23
дмитрий песков
кремль
конституция
идеология
александр бастрыкин
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"Это... безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", - указал официальный представитель Кремля.Он добавил, что речь идет о точке зрения, которая была высказана, и никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении нет.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.
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дмитрий песков, кремль, конституция, идеология, александр бастрыкин
Дмитрий Песков, Кремль, Конституция, идеология, Александр Бастрыкин

Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию

13:23 22.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
"Это... безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", - указал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что речь идет о точке зрения, которая была высказана, и никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении нет.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.
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Дмитрий ПесковКремльКонституцияидеологияАлександр Бастрыкин
 
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