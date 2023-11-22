https://ukraina.ru/20231122/1051236244.html

Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию

Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию - 22.11.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию

2023-11-22T13:23

2023-11-22T13:23

2023-11-22T13:23

дмитрий песков

кремль

конституция

идеология

александр бастрыкин

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"Это... безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", - указал официальный представитель Кремля.Он добавил, что речь идет о точке зрения, которая была высказана, и никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении нет.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.

https://ukraina.ru/20231121/1051200081.html

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дмитрий песков, кремль, конституция, идеология, александр бастрыкин