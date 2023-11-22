ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков - 22.11.2023 Украина.ру
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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков - 22.11.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
Формирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-22T10:52
2023-11-22T10:52
новости
россия
белгородская область
обстрелы
всу
украина
сво
вячеслав гладков
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Согласно опубликованной губернатором сводке об ударах по региону за 21 ноября, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населённых пунктов."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено семь миномётных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.По его словам, в Волоконовском районе из гранатомёта восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено шесть миномётных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. По сёлам Муром и Терезовка выпущено пять миномётных снарядов.Гладков отметил, что ни в одном из перечисленных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года в связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности боевиков ВСУ в приграничных районах. Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.
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новости, россия, белгородская область, обстрелы, всу, украина, сво, вячеслав гладков
Новости, Россия, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Украина, СВО, Вячеслав Гладков

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков

10:52 22.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Формирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
Согласно опубликованной губернатором сводке об ударах по региону за 21 ноября, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населённых пунктов.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено семь миномётных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.
По его словам, в Волоконовском районе из гранатомёта восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено шесть миномётных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. По сёлам Муром и Терезовка выпущено пять миномётных снарядов.
Гладков отметил, что ни в одном из перечисленных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года в связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности боевиков ВСУ в приграничных районах. Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
09:56
Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядовФормирования киевского режима после полуночи на 22 ноября выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиРоссияБелгородская областьобстрелыВСУУкраинаСВОВячеслав Гладков
 
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