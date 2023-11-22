https://ukraina.ru/20231122/1051226924.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков - 22.11.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
Формирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-22T10:52
2023-11-22T10:52
2023-11-22T10:52
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Согласно опубликованной губернатором сводке об ударах по региону за 21 ноября, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населённых пунктов."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено семь миномётных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.По его словам, в Волоконовском районе из гранатомёта восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено шесть миномётных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. По сёлам Муром и Терезовка выпущено пять миномётных снарядов.Гладков отметил, что ни в одном из перечисленных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года в связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности боевиков ВСУ в приграничных районах. Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.
https://ukraina.ru/20231122/1051225737.html
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Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, обстрелы, всу, украина, сво, вячеслав гладков
Новости, Россия, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Украина, СВО, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
Формирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
Согласно опубликованной губернатором сводке об ударах по региону за 21 ноября, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населённых пунктов.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено семь миномётных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.
По его словам, в Волоконовском районе из гранатомёта восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено шесть миномётных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. По сёлам Муром и Терезовка выпущено пять миномётных снарядов.
Гладков отметил, что ни в одном из перечисленных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года в связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности боевиков ВСУ в приграничных районах. Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.