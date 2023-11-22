https://ukraina.ru/20231122/1051226924.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков - 22.11.2023 Украина.ру

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков

Формирования киевского режима за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов различного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-22T10:52

2023-11-22T10:52

2023-11-22T10:52

новости

россия

белгородская область

обстрелы

всу

украина

сво

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046482054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb6b7145fab550c5c9382e87f8595ca2.jpg

Согласно опубликованной губернатором сводке об ударах по региону за 21 ноября, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населённых пунктов."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено семь миномётных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.По его словам, в Волоконовском районе из гранатомёта восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено шесть миномётных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. По сёлам Муром и Терезовка выпущено пять миномётных снарядов.Гладков отметил, что ни в одном из перечисленных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года в связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности боевиков ВСУ в приграничных районах. Протяжённость границы Белгородской области России с Украиной составляет 350 километров.

https://ukraina.ru/20231122/1051225737.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, обстрелы, всу, украина, сво, вячеслав гладков