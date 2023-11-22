Зеленский сам не верит в победу Украины - Die Welt
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в победе над Россией, пишет немецкая газета Die Welt
На днях Конгресс США принял промежуточный бюджет, не предусматривающий выделение средств Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ЕС не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту следующего года.
"Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. […] Теперь у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях", — говорится в публикации.
Такие заявления западного руководства звучат на фоне публичных разногласий между Зеленским и высшим военным руководством страны. Авторы считают, что разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным ухудшают ситуацию.
"Если в Киеве не будет единой позиции, то на Западе в него не поверят. В дополнение к уже растущей усталости от войны, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — заключило издание.
Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
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