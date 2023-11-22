https://ukraina.ru/20231122/1051225882.html

Зеленский сам не верит в победу Украины - Die Welt

Зеленский сам не верит в победу Украины - Die Welt - 22.11.2023 Украина.ру

Зеленский сам не верит в победу Украины - Die Welt

Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в победе над Россией, пишет немецкая газета Die Welt

2023-11-22T10:20

2023-11-22T10:20

2023-11-22T10:20

новости

украина

владимир зеленский

запад

валерий залужный

всу

контрнаступление

бюджет

финансирование

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b6020c3d2a545df51bc749eb114da9c6.jpg

На днях Конгресс США принял промежуточный бюджет, не предусматривающий выделение средств Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ЕС не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту следующего года.Такие заявления западного руководства звучат на фоне публичных разногласий между Зеленским и высшим военным руководством страны. Авторы считают, что разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным ухудшают ситуацию.Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.

https://ukraina.ru/20231122/1051225302.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, запад, валерий залужный, всу, контрнаступление, бюджет, финансирование, конгресс сша