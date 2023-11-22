https://ukraina.ru/20231122/1051225737.html

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов - 22.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов

Формирования киевского режима после полуночи на 22 ноября выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-22T09:56

2023-11-22T09:56

2023-11-22T09:57

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По направлению Донецка со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] было зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 16 снарядов."00:45 мск - населённый пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 07:05 мск - Карловка - Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 08:10 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 08:15 мск – Новосёловка Первая - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 09:20 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 09:40 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм ", - говорится в сообщении СЦКК.По направлению Горловки со стороны ВФУ было зафиксировано три обстрела, выпущено 10 снарядов."08:30 мск - Щербиновка - Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 09:25 мск - Щербиновка - Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный); 09:35 мск - Щербиновка - Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.По направлению Макеевки со стороны ВФУ был зафиксирован один обстрел, выпущено четыре снаряда."населённый пункт Архангельское - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 163 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231122/1051206554.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сво