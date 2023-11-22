https://ukraina.ru/20231122/1051225143.html

В вузах Украины студентам из Донбасса и Крыма будут преподавать антироссийский спецкурс

В вузах Украины студентам из Донбасса и Крыма будут преподавать антироссийский спецкурс - 22.11.2023 Украина.ру

В вузах Украины студентам из Донбасса и Крыма будут преподавать антироссийский спецкурс

Курсы ждут в том случае, если студенты из Крыма, ЛНР и ДНР вдруг захотят начатое на родине обучение продолжить на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте парламента страны

2023-11-22T10:19

2023-11-22T10:19

2023-11-22T10:19

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Закон, признающий результаты обучения лиц, проживающих на российских территориях, которые Киев до сих пор считает своими, Верховная Рада приняла 21 ноября.Согласно принятому закону, школьники из ЛНР и ДНР смогут при желании закончить обучение на Украине. Но прежде всего им надо будет пройти испытания – "подтвердить свои знания". После этого возможно будет получить украинские документы об образовании.Если речь идет о высшем образовании, то для каждого студента составят обучение по индивидуальной образовательной траектории. Она будет предусматривать: изучение украинского языка, истории Украины, а также "прохождение специального курса о последствиях российской агрессии и противодействии российской пропаганде, формирование общекультурных и гражданских компетентностей".

https://ukraina.ru/20231117/1051106855.html

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новости, новости украины, верховная рада, закон, студенты, лнр, днр, крым