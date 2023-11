https://ukraina.ru/20231122/1051221179.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 22.11.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Попытки Болгарии снизить прибыли "Газпрома" пока ударили по отношениям этой страны с Сербией, Северной Македонией и Венгрией. При этом "старая Европа" бьёт рекорды по закупкам российского сжиженного газа.

2023-11-22T06:06

2023-11-22T06:06

2023-11-22T06:06

эксклюзив

энергетика

россия

украина

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

"Балканская газовая война": Венгрия, Сербия и Северная Македония против БолгарииСербия, Венгрия и Северная Македония сформировали коалицию против Болгарии из-за недавнего введения этой страной налога на транзит российского газа. Главная заслуга в её создании принадлежит венгерскому министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто."Необходимо подчеркнуть, что ни у кого нет права ставить под угрозу энергоснабжение другой страны. Именно поэтому последний шаг Болгарии, которым она в ультимативном порядке подняла плату за транзит газа, поставляемого в Венгрию, Сербию и Северную Македонию – это враждебный шаг со стороны Болгарии", – заявил Сийярто 16 ноября на пресс-конференции с македонским коллегой Буяром Османи в Скопье.Глава венгерского МИД напомнил, что власти Болгарии ввели повышение платы за транзит без согласования с властями других стран, что является "неприемлемым". По его словам, Венгрия уже сделала первый ответный шаг – отправила запрос Еврокомиссии о начале процесса о нарушении обязательств в отношении Болгарии из-за этого враждебного шага, и готова по необходимости предпринять дальнейшие шаги."Сегодня мы договорились с моим коллегой Османи о том, что правительства Венгрии и Северной Македонии будут консультироваться и постоянно координировать друг с другом шаги, которые мы предпринимаем для того, чтобы ничье энергоснабжение не оказалось под угрозой из-за этого решения Болгарии", – сказал Сийярто.Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова до конца 2023 года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время отменить эту меру.На следующий день Сийярто отправился в Белград, где провёл встречу с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. После неё было заявлено о формировании коалиции против Болгарии."Введённый налог влияет на транспортировку и транзит российского природного газа через Болгарию, что имеет решающее значение для его транспортировки в Сербию и Венгрию. Этот шаг Болгарии вызвал значительную региональную напряженность, и это побудило Сербию взаимодействовать с Секретариатом энергетического союза в рамках ЕС" – заявила 17 ноября сербский министр. Она также указала, что в настоящее время проводятся переговоры о принятии некоторых мер для защиты национальной энергобезопасности.В тот же день, 17 ноября, в Белграде состоялась встреча премьер-министров Сербии и Северной Македонии – Аны Брнабич и Димитра Ковачевского, которые заявили, что введённый Болгарией налог на транзит российского газа является незаконным.Брнабич подчеркнула, что Белград и Скопье будут работать вместе по этому вопросу, поскольку предсказуемость поставок является ключом к созданию энергетической политики. Она напомнила, что Сербия должна завершить участок газопровода Ниш-Димитровград до конца этого года, и что по поводу налога на транзит российского газа ожидается поддержка со стороны ЕС.В свою очередь, Ковачевский отметил, что это вопрос к ЕС, потому что Болгария не может принимать такие решения самостоятельно, "а также выбирать, быть ли ей членом ЕС утром, а днём нет". По его словам, Северная Македония будет использовать все законные возможности для решения проблемы.Стоит отметить, что упомянутый газопровод Ниш-Димитровград – участок интерконнектора Сербия – Болгария – Греция, по которому планируются поставки газа из Азербайджана. Вероятно, замещение российского газа в Европе азербайджанским и является главной целью ныне резко проамериканских властей Болгарии. Она может быть достигнута, поскольку если болгары не отменят налог, Венгрия и Сербия будут вынуждены сократить поставки российского газа за счет азербайджанского, на транзит которого болгары пока не собираются повышать плату.Напомним, что 13 октября 2023 года Болгария установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. В результате пошлина составит более 100 евро за тысячу кубометров газа, или около 20% от нынешней цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском Союзе.Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Даже британская газета The Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. При этом болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома".Страны ЕС закупили более половины экспортированного Россией СПГСтраны Европейского Союза "тайно финансируют Россию" за счет закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), оплатив более половины его экспорта в 2023 году. Об этом 18 ноября написала британская газета The Telegraph.Страны ЕС закупили российский СПГ на сумму 6,1 миллиарда евро (более 6,6 миллиарда долларов) в 2023 году. На государства ЕС пришлось больше половины экспортируемого Россией СПГ, а Испания и Франция вошли в тройку крупнейших покупателей СПГ из РФ после Китая, сообщила газета со ссылкой на информацию Евростата.Стоит отметить, что объём поставок СПГ из России в Китай в январе – октябре текущего года составил 6,9 млн т, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоимость топлива, закупленного за это время Китаем в РФ, составила 4,4 млрд долларов – то есть на 2,2 млрд долларов меньше, чем странами ЕС."Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", – отмечается в статье. Газета также признала, что именно благодаря поставкам из России странам ЕС удалось заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,6% (это 110 миллиардов кубометров газа).Согласно статистике, сумма закупок российского СПГ Испанией за первые девять месяцев текущего года составила 1,8 миллиарда евро (1,95 миллиарда долларов), Францией – 1,5 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов), Бельгией – 1,36 миллиарда евро (1,48 миллиарда долларов).Издание подчеркнуло, что закупать российский газ продолжили "даже такие ярые союзники Украины, как Литва и Эстония". Ранее также сообщалось, что Финляндия в октябре 2023 года нарастила поставки СПГ из России до рекордных шести партий в месяц – хотя обычно страна ввозит только до четырех партий СПГ в месяц. Рост поставок наблюдается после повреждения газопровода Balticconnector.Российский газ пока не попадал под европейские санкции, но его доля в потреблении Евросоюза, тем не менее, снизилась почти вдвое: с 45% в 2021 году до 23% в 2022-м. Она может сократиться ещё вдвое в 2023-м (в третьем квартале показатель составил всего 14%, а по итогам года ожидается среднее значение в 11%). Такой обвал связан в первую очередь со взрывами на газопроводах системы "Северный поток", также он стал возможен благодаря общему сокращению потребления газа в ЕС.При этом ещё в марте 2023 года еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон попросила страны ЕС и европейские компании не продлевать долгосрочные контракты на покупку российского СПГ, и освободить нишу для "надёжных" поставщиков. В сентябре она же призвала Еврокомиссию разрешить государствам-членам в индивидуальном порядке вводить ограничения на импорт российского СПГ.В свою очередь, Европарламент в специальной резолюции 8 ноября призвал страны ЕС и "Большой семерки" полностью запретить импорт российского СПГ, а также вслед за США ввести санкции против только что запущенного проекта "Арктик СПГ 2".Если прямо сейчас поставки российского газа (как трубопроводного, так и СПГ) прекратятся, то при холодной зиме к её окончанию европейские подземные хранилища газа (ПХГ) будут заполнены всего на 20%, подсчитали аналитики исследовательского института Bruegel. ПХГ Испании и Португалии при худшем сценарии опустеют раньше февраля – но даже они сумеют найти альтернативных поставщиков, пишут эксперты.Однако эти прогнозы сделаны из расчета, что российский СПГ после разрыва с Европой останется на рынке и будет перенаправлен в Азию, что позволит избежать дефицита сырья и роста цен. Но добиться этого будет сложно, замечает исследовательница из Центра энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.Ведь "Ямал СПГ" – основной поставщик российского СПГ в ЕС – расположен ближе к Европе, чем к Азии, что сужает мировой рынок морских перевозок в зимний период из-за более длинных маршрутов. "Ограничение импорта российского СПГ может привести к росту цен на газ по контрактам с немедленной поставкой, что нанесёт ущерб Европе, где некоторые государства чрезмерно зависят от спотового рынка СПГ", – предупреждает эксперт.При этом даже при полном отказе ЕС от российского СПГ потери бюджета РФ будут минимальны. Газ в целом составляет меньшую часть нефтегазовых доходов бюджета – в 2022 году из 11,6 триллиона рублей на него пришлось только 1,9 триллиона. Но и эту часть обеспечивает трубопроводный газ. Дело в том, что основные поступления обеспечивает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, из 11,6 триллиона рублей этот налог принес 10,6 триллиона), а остальное – экспортная пошлина.Но для "Ямал СПГ" ставка НДПИ составляет 0%, и останется такой до тех пор, пока не будет суммарно добыто 250 миллиардов кубометров газа или пока не пройдут 12 лет с момента запуска (это случится в 2029 году) – в зависимости от того, какое из этих условий будет реализовано раньше. Пока же отчисления проекта в бюджет – это в основном налог на прибыль, его сумма составила 42 миллиарда рублей в 2021 году и 80 миллиардов – в 2022-м.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231109/1050874856.html

https://ukraina.ru/20230830/1049030364.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, россия, украина, венгрия