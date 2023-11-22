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Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех

Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех - 22.11.2023 Украина.ру

Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех

Партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2 поставил в войска бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Об этом со ссылкой на пресс-службу "Высокоточных комплексов" 22 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-22T04:15

2023-11-22T04:15

2023-11-22T04:16

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"560-й БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - говорится в сообщении.Отмечается, что на предприятии были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Отремонтированные БМП-2 также оснастили специальными креплениями для установки комплектов дополнительной защиты."Выражаю благодарность сотрудникам 560-го БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. В виду значительно увеличившихся параметров ГОЗ [государственного оборонного заказа] и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить ещё более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры, конструкторы", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора БТРЗ Андрея Дорничева.

https://ukraina.ru/20231121/1051207951.html

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новости, россия, впк, бмп-2, капитальный ремонт, вс рф, ростех