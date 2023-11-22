Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех - 22.11.2023 Украина.ру
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Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех
Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех - 22.11.2023 Украина.ру
Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех
Партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2 поставил в войска бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Об этом со ссылкой на пресс-службу "Высокоточных комплексов" 22 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-22T04:15
2023-11-22T04:16
новости
россия
впк
бмп-2
капитальный ремонт
вс рф
ростех
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"560-й БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - говорится в сообщении.Отмечается, что на предприятии были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Отремонтированные БМП-2 также оснастили специальными креплениями для установки комплектов дополнительной защиты."Выражаю благодарность сотрудникам 560-го БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. В виду значительно увеличившихся параметров ГОЗ [государственного оборонного заказа] и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить ещё более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры, конструкторы", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора БТРЗ Андрея Дорничева.
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новости, россия, впк, бмп-2, капитальный ремонт, вс рф, ростех
Новости, Россия, ВПК, БМП-2, капитальный ремонт, ВС РФ, Ростех

Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех

04:15 22.11.2023 (обновлено: 04:16 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2 поставил в войска бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Об этом со ссылкой на пресс-службу "Высокоточных комплексов" 22 ноября сообщает РИА Новости
"560-й БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Отремонтированные БМП-2 также оснастили специальными креплениями для установки комплектов дополнительной защиты.
"Выражаю благодарность сотрудникам 560-го БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. В виду значительно увеличившихся параметров ГОЗ [государственного оборонного заказа] и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить ещё более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры, конструкторы", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора БТРЗ Андрея Дорничева.
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