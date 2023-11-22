Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 22.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 22.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-22T03:03
2023-11-22T03:04
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 163 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 27 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза. Всего была выпущена 114 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

03:03 22.11.2023 (обновлено: 03:04 22.11.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 163 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 27 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза. Всего была выпущена 114 единиц различных боеприпасов.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 19:44
Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итогиВо вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с начала трагических событий, которые во всем мире знают как "Майдан". В тот день скромный пост про кофе, зонтики и хорошее настроение, написанный Мустафой Найем, который стал прологом нынешней беды миллионов украинцев.
 
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Заголовок открываемого материала
03:29Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
03:03Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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