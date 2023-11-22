Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с начала трагических событий, которые во всем мире знают как "Майдан". В тот день скромный пост про кофе, зонтики и хорошее настроение, написанный Мустафой Найем, который стал прологом нынешней беды миллионов украинцев.