Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях - 22.11.2023 Украина.ру
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Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях - 22.11.2023 Украина.ру
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях
"Житомирская область - ПВО работает", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели"
2023-11-22T02:49
2023-11-22T02:50
новости
украина
воздушная тревога
пво
сво
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. По информации украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, пво, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, ПВО, СВО

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях

02:49 22.11.2023 (обновлено: 02:50 22.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
"Житомирская область - ПВО работает", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели"
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. По информации украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
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