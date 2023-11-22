Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях
02:49 22.11.2023 (обновлено: 02:50 22.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
"Житомирская область - ПВО работает", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели"
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. По информации украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.