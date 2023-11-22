https://ukraina.ru/20231122/1051218950.html

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях - 22.11.2023 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях

"Житомирская область - ПВО работает", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели"

2023-11-22T02:49

2023-11-22T02:49

2023-11-22T02:50

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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. По информации украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231121/1051212256.html

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2023

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новости, украина, воздушная тревога, пво, сво