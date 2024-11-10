https://ukraina.ru/20241110/1058729475.html

Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар

Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар - 10.11.2024 Украина.ру

Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар

В договоре между Россией и Северной Кореей все прозрачно, а если Запад с этим не согласен и хочет за это наказать Россию, она тоже может принять против него определенные меры

2024-11-10T06:50

2024-11-10T06:50

2024-11-10T06:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Он отметил, что Запад пытается предпринять против России какие-то действия за то, что она, как суверенное государство, подписала договор с другим суверенным государством (КНДР), в соответствии с которым Москва может пригласить на свою территорию войска своего союзника. Тут все законно, прозрачно и открыто, добавил эксперт.Эксперт напомнил, что порты на Дунае — это один из транспортных коридоров поставки оружия на Украину через Рени, Киликию и Измаил.“Там как-то раз пара беспилотников заблудилась и упала. Может, какой-нибудь нашей "ракете" заблудиться надо”, — заключил Казаков.Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноябряПолный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

https://ukraina.ru/20241104/1058536168.html

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новости, россия, кндр, украина, ким чен ын, мид, детали