Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар - 10.11.2024 Украина.ру
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Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар
Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар - 10.11.2024 Украина.ру
Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар
В договоре между Россией и Северной Кореей все прозрачно, а если Запад с этим не согласен и хочет за это наказать Россию, она тоже может принять против него определенные меры
2024-11-10T06:50
2024-11-10T06:50
новости
россия
кндр
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мид
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Он отметил, что Запад пытается предпринять против России какие-то действия за то, что она, как суверенное государство, подписала договор с другим суверенным государством (КНДР), в соответствии с которым Москва может пригласить на свою территорию войска своего союзника. Тут все законно, прозрачно и открыто, добавил эксперт.Эксперт напомнил, что порты на Дунае — это один из транспортных коридоров поставки оружия на Украину через Рени, Киликию и Измаил.“Там как-то раз пара беспилотников заблудилась и упала. Может, какой-нибудь нашей "ракете" заблудиться надо”, — заключил Казаков.Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноябряПолный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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Новости, Россия, КНДР, Украина, Ким Чен Ын, МИД, детали

Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар

06:50 10.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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В договоре между Россией и Северной Кореей все прозрачно, а если Запад с этим не согласен и хочет за это наказать Россию, она тоже может принять против него определенные меры
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
Он отметил, что Запад пытается предпринять против России какие-то действия за то, что она, как суверенное государство, подписала договор с другим суверенным государством (КНДР), в соответствии с которым Москва может пригласить на свою территорию войска своего союзника. Тут все законно, прозрачно и открыто, добавил эксперт.
“А если Запад с этим не согласен и хочет нас за это наказать, мы тоже можем принять против него определенные меры: как зеркальные, так и ассиметричные. Если против нас предпримут какие-то действия за союз с КНДР, надо отвечать ударом на удар”, — заявил Казаков.
Эксперт напомнил, что порты на Дунае — это один из транспортных коридоров поставки оружия на Украину через Рени, Киликию и Измаил.
“Там как-то раз пара беспилотников заблудилась и упала. Может, какой-нибудь нашей "ракете" заблудиться надо”, — заключил Казаков.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2024
4 ноября, 06:30
Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — КочетковТак как по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше
Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.
Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами".
"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.
Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
Полный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
 
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