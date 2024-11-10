https://ukraina.ru/20241110/1058687999.html

Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров

Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров - 10.11.2024 Украина.ру

Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров

Самый главный перелом должен наступить в сознании самих украинцев. Они должны понять, что происходит убийство страны и ее народа. Американцы и западные европейцы наняли народ Украины на ведение войны с Россией

2024-11-10T06:40

2024-11-10T06:40

2024-11-10T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада и пускают в топку и экономику, и народ.Он добавил, что переместил бы столицу Украины на юго-восток."Это могло бы быть Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл у населения преобладает даже сейчас, не смотря на воздействие тотальной пропаганды. Киев, куда переселилось огромное число бандеровцев, стал городом-провокатором", — аргументировал свои мысли Азаров.Экс-премьер Украины в заключении заявил, что Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева, резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко подчеркнул, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя."Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.Подробнее об этом — в интервью Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армиюПолный текст интервью — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток

https://ukraina.ru/20241106/1058674063.html

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новости, украина, харьков, киев, николай азаров, детали