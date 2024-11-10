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Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров - 10.11.2024 Украина.ру
Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
Самый главный перелом должен наступить в сознании самих украинцев. Они должны понять, что происходит убийство страны и ее народа. Американцы и западные европейцы наняли народ Украины на ведение войны с Россией
2024-11-10T06:40
2024-11-10T06:40
2024-11-10T06:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада и пускают в топку и экономику, и народ.Он добавил, что переместил бы столицу Украины на юго-восток."Это могло бы быть Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл у населения преобладает даже сейчас, не смотря на воздействие тотальной пропаганды. Киев, куда переселилось огромное число бандеровцев, стал городом-провокатором", — аргументировал свои мысли Азаров.Экс-премьер Украины в заключении заявил, что Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева, резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко подчеркнул, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя."Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.Подробнее об этом — в интервью Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армиюПолный текст интервью — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
https://ukraina.ru/20241106/1058674063.html
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новости, украина, харьков, киев, николай азаров, детали
Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
Самый главный перелом должен наступить в сознании самих украинцев. Они должны понять, что происходит убийство страны и ее народа. Американцы и западные европейцы наняли народ Украины на ведение войны с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада
и пускают в топку и экономику, и народ.
"Поэтому должно проснуться осознание, что они не свои границы защищают. Защищают неонацистскую, бандеровскую страну, которую наняли на исполнение гнусного задания. Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины — Киева", — поделился рассуждениями Азаров.
Он добавил, что переместил бы столицу Украины на юго-восток.
"Это могло бы быть Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл у населения преобладает даже сейчас, не смотря на воздействие тотальной пропаганды. Киев, куда переселилось огромное число бандеровцев, стал городом-провокатором", — аргументировал свои мысли Азаров.
Экс-премьер Украины в заключении заявил, что Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева, резюмировал он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко подчеркнул, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя.
"Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.