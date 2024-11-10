Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин - 10.11.2024 Украина.ру
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Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин - 10.11.2024 Украина.ру
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
Чтобы выбраться из-под репрессий и манипуляций Майи Санду, народ Молдавии должен объединиться против нее, но без политического лидера-оппозиционера это нереально
2024-11-10T07:40
2024-11-10T07:40
новости
молдавия
приднестровье
европа
президентские выборы
санду майя
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Он отметил, что у Санду нет поддержки внутри собственного общества. Но, подчеркнул эксперт, люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры.Эксперт напомнил, что партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом, указал Соин."По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния. Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода", — резюмировал Соин.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241025/1058378054.html
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новости, молдавия, приднестровье, европа, президентские выборы, санду майя, детали
Новости, Молдавия, Приднестровье, Европа, президентские выборы, Санду Майя, детали

Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин

07:40 10.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
Визит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
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Чтобы выбраться из-под репрессий и манипуляций Майи Санду, народ Молдавии должен объединиться против нее, но без политического лидера-оппозиционера это нереально
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Он отметил, что у Санду нет поддержки внутри собственного общества. Но, подчеркнул эксперт, люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры.
"При наличии старых или при появлении новых политических фигур выступление народа вполне вероятно, и есть хороший шанс на успех. Если таких лидеров не появится, то угнетение молдавского народа со стороны прозападной политической группы, узурпировавшей власть, продолжится", — добавил Соин.
Эксперт напомнил, что партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом, указал Соин.
"По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния. Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода", — резюмировал Соин.
Выборы президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
25 октября, 18:24
ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду Накануне второго тура президентских выборов в Молдавии, намеченных на 3 ноября, политическая обстановка в стране накаляется.
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.
Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
Полный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
 
НовостиМолдавияПриднестровьеЕвропапрезидентские выборыСанду Майядетали
 
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