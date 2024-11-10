https://ukraina.ru/20241110/1058683228.html
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин - 10.11.2024 Украина.ру
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
Чтобы выбраться из-под репрессий и манипуляций Майи Санду, народ Молдавии должен объединиться против нее, но без политического лидера-оппозиционера это нереально
2024-11-10T07:40
2024-11-10T07:40
2024-11-10T07:40
новости
молдавия
приднестровье
европа
президентские выборы
санду майя
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/15/1043803906_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_5b8e1e468f99eb83e661f0124711cf21.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Он отметил, что у Санду нет поддержки внутри собственного общества. Но, подчеркнул эксперт, люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры.Эксперт напомнил, что партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом, указал Соин."По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния. Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода", — резюмировал Соин.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241025/1058378054.html
молдавия
приднестровье
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/15/1043803906_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a0a73c8a5436a1fe308f62ac1dbbcaa3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, европа, президентские выборы, санду майя, детали
Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
Чтобы выбраться из-под репрессий и манипуляций Майи Санду, народ Молдавии должен объединиться против нее, но без политического лидера-оппозиционера это нереально
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Он отметил, что у Санду нет поддержки внутри собственного общества. Но, подчеркнул эксперт, люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры.
"При наличии старых или при появлении новых политических фигур выступление народа вполне вероятно, и есть хороший шанс на успех. Если таких лидеров не появится, то угнетение молдавского народа со стороны прозападной политической группы, узурпировавшей власть, продолжится", — добавил Соин.
Эксперт напомнил, что партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе
, а без этих итогов Санду не может считаться президентом, указал Соин.
"По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния. Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода", — резюмировал Соин.
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.