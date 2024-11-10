https://ukraina.ru/20241110/1058683228.html

Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин

Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин - 10.11.2024 Украина.ру

Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин

Чтобы выбраться из-под репрессий и манипуляций Майи Санду, народ Молдавии должен объединиться против нее, но без политического лидера-оппозиционера это нереально

2024-11-10T07:40

2024-11-10T07:40

2024-11-10T07:40

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молдавия

приднестровье

европа

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санду майя

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Он отметил, что у Санду нет поддержки внутри собственного общества. Но, подчеркнул эксперт, люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры.Эксперт напомнил, что партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом, указал Соин."По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния. Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода", — резюмировал Соин.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

https://ukraina.ru/20241025/1058378054.html

молдавия

приднестровье

европа

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новости, молдавия, приднестровье, европа, президентские выборы, санду майя, детали