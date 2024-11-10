https://ukraina.ru/20241110/1058669782.html

Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества

Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества - 10.11.2024 Украина.ру

Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества

Третья мировая война может стать последней в истории человечества. Было высказано предположение, что атака Запада и борьба против России на Украине — это будет последнее, что это — была последняя война

2024-11-10T07:20

2024-11-10T07:20

2024-11-10T07:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия, глава НИУ Высшей школы экономики, шерпа России в Женской двадцатке Виктория Панова.Она начала с того, что в нынешних реалиях все обеспокоены возможным началом Третьей мировой войны.Она заметила, что пока каких-то позитивных сдвигов в этом отношении не видно.“Но действительно все сходились в том, что есть некая идеальная картинка, к которой мы должны стремиться. И эти договоренности, они невозможны будут без участия всех сторон, без желания всех сторон, далеко не только участников конфликта, решать эти проблемы”, — рассказала Панова.По ее словам, положение простых людей на Западе ухудшается, поэтому интерес к разрешению конфликта есть.“Какие-то рецепты есть. Но возможностей решения ситуации на данный момент, когда другая сторона услышит нас и начнет слушать, пока сейчас не очень много, практически нет. Поэтому какие-то конфликты, военные действия как минимум еще лет 15–20 мы будем видеть. Дай бог, чтобы это все не вылилось в мировую войну”, — заключила Панова.В интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый предположил, какие факторы оказывают влияние на приближение ядерной эскалации конфликта.“Если раньше мы просто могли слегка пугать друг друга, то сейчас, учитывая катастрофические факторы для украинской обороны, никто на Западе не будет открыто выступать за передачу Украине серьезных вооружений. Даже если Киеву передадут "Томагавки", их будет ограниченное количество, которое на фронт не окажет никакого воздействия”, — прокомментировал Скоробогатый.По его словам, Украина будет делать ставку на дальнобойные удары, в том числе и на Курское направление. Эксперт напомнил, что многие пишут, якобы противник не может вывести оттуда войска, потому что это вызовет панику внутри Украины и потому что они попадут под удары российских войск.“Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского — воевать на "старой" российской территории.Если мы представим сегодняшнюю диспозицию без Курской области, мы поймем, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", — аргументировал свою точку зрения Скоробогатый.Он резюмировал, что сейчас все сводится к продолжению эскалации.Подробнее об этом — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУРанее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что если ничего нового Зеленский не придумает, то он может сам стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов.“Сейчас отношение Запада к украинскому конфликту напоминает качели: или перейти к новому уровню эскалации (разрешить ракетные удары вглубь России или ввести войска НАТО), или искать некий компромисс хотя бы на время. Достичь компромисса мешает Зеленский самим фактом своего существования, а перейти на новый уровень эскалации мешает новая ядерная доктрина России”, — подробно объяснил Михеев.Более подробно об этом — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьПолный текст интервью — Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие

https://ukraina.ru/20241106/1058656497.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали