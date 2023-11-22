"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкТренировка народного ополчения в Белгородской области
Даже без мобилизации в России происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений. Успешно налажен бесперебойный выпуск и боеприпасов и соответствующей военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас у России накоплено достаточно сил, средств и ресурсов, чтобы продолжать истощать противника. В первую очередь, удалось наладить стабильный поток добровольцев, рассказал эксперт.
Будущие бойцы подписывают контракты с Вооружёнными силами, идут в добровольческие объединения. Даже без мобилизации происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений, добавил он.
"Во-вторых, благодаря своевременным решениям мобилизовалась промышленность: налажен выпуск и боеприпасов, и соответствующей техники. У России подписаны контракты с зарубежными государствами, которые оказывают нам посильную помощь", - подчеркнул Шкурлатов.
Российским командованием были приняты оперативные своевременные решения, результаты которых ощущаются на поле боя. В общем сейчас Россия стратегически сильно переигрывает ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Вчера, 07:34Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"Устраивая Майдан в 2013 году, украинцы мечтали о кружевных трусиках Евросоюза, но стали лишь средством для решения международных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов