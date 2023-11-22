"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя - 22.11.2023 Украина.ру
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"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя - 22.11.2023 Украина.ру
"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
Даже без мобилизации в России происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений. Успешно налажен бесперебойный выпуск и боеприпасов и соответствующей военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T04:20
2023-11-22T04:20
новости
россия
украина
вс рф
всу
наступление
впк
боеприпасы
добровольцы
армия
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Сейчас у России накоплено достаточно сил, средств и ресурсов, чтобы продолжать истощать противника. В первую очередь, удалось наладить стабильный поток добровольцев, рассказал эксперт.Будущие бойцы подписывают контракты с Вооружёнными силами, идут в добровольческие объединения. Даже без мобилизации происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений, добавил он.Российским командованием были приняты оперативные своевременные решения, результаты которых ощущаются на поле боя. В общем сейчас Россия стратегически сильно переигрывает ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html
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новости, россия, украина, вс рф, всу, наступление, впк, боеприпасы, добровольцы, армия, мобилизация, ресурсы, контракты
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, ВПК, боеприпасы, добровольцы, Армия, мобилизация, ресурсы, контракты

"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя

04:20 22.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкТренировка народного ополчения в Белгородской области
Тренировка народного ополчения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Даже без мобилизации в России происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений. Успешно налажен бесперебойный выпуск и боеприпасов и соответствующей военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас у России накоплено достаточно сил, средств и ресурсов, чтобы продолжать истощать противника. В первую очередь, удалось наладить стабильный поток добровольцев, рассказал эксперт.
Будущие бойцы подписывают контракты с Вооружёнными силами, идут в добровольческие объединения. Даже без мобилизации происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений, добавил он.
"Во-вторых, благодаря своевременным решениям мобилизовалась промышленность: налажен выпуск и боеприпасов, и соответствующей техники. У России подписаны контракты с зарубежными государствами, которые оказывают нам посильную помощь", - подчеркнул Шкурлатов.
Российским командованием были приняты оперативные своевременные решения, результаты которых ощущаются на поле боя. В общем сейчас Россия стратегически сильно переигрывает ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
Вчера, 07:34
Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"Устраивая Майдан в 2013 году, украинцы мечтали о кружевных трусиках Евросоюза, но стали лишь средством для решения международных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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