https://ukraina.ru/20231122/1051218412.html

"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя

"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя - 22.11.2023 Украина.ру

"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя

Даже без мобилизации в России происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений. Успешно налажен бесперебойный выпуск и боеприпасов и соответствующей военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2023-11-22T04:20

2023-11-22T04:20

2023-11-22T04:20

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Сейчас у России накоплено достаточно сил, средств и ресурсов, чтобы продолжать истощать противника. В первую очередь, удалось наладить стабильный поток добровольцев, рассказал эксперт.Будущие бойцы подписывают контракты с Вооружёнными силами, идут в добровольческие объединения. Даже без мобилизации происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений, добавил он.Российским командованием были приняты оперативные своевременные решения, результаты которых ощущаются на поле боя. В общем сейчас Россия стратегически сильно переигрывает ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, вс рф, всу, наступление, впк, боеприпасы, добровольцы, армия, мобилизация, ресурсы, контракты