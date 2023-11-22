https://ukraina.ru/20231122/1051217998.html

На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС

На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС - 22.11.2023 Украина.ру

На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС

"Раздутую" систему образования на Украине будут "сдувать" в течение следующего года. О так называемой оптимизации количества вузов сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире радио "Культура"

2023-11-22T00:43

2023-11-22T00:43

2023-11-22T00:43

новости

украина

вузы

образование

министерство образования и науки украины

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/19/1050467949_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_9449847dad21d451d680045dd7bf075a.jpg

На сегодняшний день на Украине работает более 170-ти государственных высших образовательных учреждений. По словам Винницкого, за 15-ть лет среднее количество студентов в одном вузе сократилось почти вдвое. По его мнению, степень бакалавра студенты смогут получить в некоторых колледжах. Потребность в сокращении вузов также диктует демографическая ситуация на Украине, так как количество студентов в вузах постоянно снижается. Винницкий добавил, что уменьшить количество вузов Украине рекомендует Европейская комиссия, которая следит за выполнением Украиной требований для вступления в ЕС.Согласно документу, на Украине должны разграничить учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) от учреждений высшего образования. В свою очередь территориально обособленные структурные подразделения должны либо быть присоединены к другим учреждениям образования, либо стать независимыми вузами.До конца 2023 года на Украине будет по меньшей мере шесть объединенных заведений в разных регионах, заключил Винницкий. Ранее "Украина.ру" сообщала, что количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения в Незалежной выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Чтобы не попасть в Вооружённые силы страны, всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вузы, образование, министерство образования и науки украины, евросоюз