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На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС - 22.11.2023 Украина.ру
На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
"Раздутую" систему образования на Украине будут "сдувать" в течение следующего года. О так называемой оптимизации количества вузов сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире радио "Культура"
2023-11-22T00:43
2023-11-22T00:43
2023-11-22T00:43
новости
украина
вузы
образование
министерство образования и науки украины
евросоюз
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На сегодняшний день на Украине работает более 170-ти государственных высших образовательных учреждений. По словам Винницкого, за 15-ть лет среднее количество студентов в одном вузе сократилось почти вдвое. По его мнению, степень бакалавра студенты смогут получить в некоторых колледжах. Потребность в сокращении вузов также диктует демографическая ситуация на Украине, так как количество студентов в вузах постоянно снижается. Винницкий добавил, что уменьшить количество вузов Украине рекомендует Европейская комиссия, которая следит за выполнением Украиной требований для вступления в ЕС.Согласно документу, на Украине должны разграничить учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) от учреждений высшего образования. В свою очередь территориально обособленные структурные подразделения должны либо быть присоединены к другим учреждениям образования, либо стать независимыми вузами.До конца 2023 года на Украине будет по меньшей мере шесть объединенных заведений в разных регионах, заключил Винницкий. Ранее "Украина.ру" сообщала, что количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения в Незалежной выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Чтобы не попасть в Вооружённые силы страны, всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вузы, образование, министерство образования и науки украины, евросоюз
Новости, Украина, ВУЗы, Образование, Министерство образования и науки Украины, Евросоюз
На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
"Раздутую" систему образования на Украине будут "сдувать" в течение следующего года. О так называемой оптимизации количества вузов сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире радио "Культура"
На сегодняшний день на Украине работает более 170-ти государственных высших образовательных учреждений. По словам Винницкого, за 15-ть лет среднее количество студентов в одном вузе сократилось почти вдвое.
"Ещё есть аспирантура, открытая в институтах Академии наук, которые также считаются отдельными учреждениями образования. Это – достаточно "раздутая" система. И это только государственные заведения, рядом с ними существует ещё 85 частных", – заявил замминистра.
По его мнению, степень бакалавра студенты смогут получить в некоторых колледжах. Потребность в сокращении вузов также диктует демографическая ситуация на Украине, так как количество студентов в вузах постоянно снижается.
Винницкий добавил, что уменьшить количество вузов Украине рекомендует Европейская комиссия, которая следит за выполнением Украиной требований для вступления в ЕС.
"Наша демография не может поддержать такого количества учебных заведений. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение составляло 6,5 тысяч человек, сегодня это 3,5 тысячи и эта тенденция продолжается. Европейская комиссия предлагает разработать план действий для этого. Ответ министерства образования есть – разработан законопроект "о модернизации сети учреждений высшего образования", – указал заместитель главы ведомства.
Согласно документу, на Украине должны разграничить учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) от учреждений высшего образования. В свою очередь территориально обособленные структурные подразделения должны либо быть присоединены к другим учреждениям образования, либо стать независимыми вузами.
До конца 2023 года на Украине будет по меньшей мере шесть объединенных заведений в разных регионах, заключил Винницкий.
Ранее "Украина.ру" сообщала
, что количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения в Незалежной выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Чтобы не попасть в Вооружённые силы страны, всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин.