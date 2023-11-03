https://ukraina.ru/20231103/1050730827.html

Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза

Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза - 03.11.2023 Украина.ру

Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза

На Украине количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин. Об этом информирует украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media

2023-11-03T00:20

2023-11-03T00:20

2023-11-03T00:20

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украина

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мобилизация

вузы

отсрочка

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По данным министерства образования Украины, количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза. Это свидетельствует о том, что мужчины используют образование для отсрочки от мобилизации. Для сравнения, в 2022 году в вузы страны поступили 85 тысяч мужчин призывного возраста, в 2021 году-2186, а в 2021 количество желающих получить высшее образование достигало лишь 1700 мужчин призывного возраста. В апреле сообщалось, что в связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повысили стоимость платного обучения. Впрочем, вероятнее всего скоро и очная форма обучения на Украине не убережёт от отправки на фронт, поскольку ранее главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный заявлял, что в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации. Напомним, в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто после 30 получает второе образование.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, мобилизация, вузы, отсрочка