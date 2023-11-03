Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза - 03.11.2023 Украина.ру
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Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза
Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза - 03.11.2023 Украина.ру
Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза
На Украине количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин. Об этом информирует украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media
2023-11-03T00:20
2023-11-03T00:20
новости
украина
сво
мобилизация
вузы
отсрочка
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По данным министерства образования Украины, количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза. Это свидетельствует о том, что мужчины используют образование для отсрочки от мобилизации. Для сравнения, в 2022 году в вузы страны поступили 85 тысяч мужчин призывного возраста, в 2021 году-2186, а в 2021 количество желающих получить высшее образование достигало лишь 1700 мужчин призывного возраста. В апреле сообщалось, что в связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повысили стоимость платного обучения. Впрочем, вероятнее всего скоро и очная форма обучения на Украине не убережёт от отправки на фронт, поскольку ранее главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный заявлял, что в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации. Напомним, в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто после 30 получает второе образование.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, мобилизация, вузы, отсрочка
Новости, Украина, СВО, мобилизация, ВУЗы, отсрочка

Количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза

00:20 03.11.2023
 
© knu.uaКиевский национальный университет
Киевский национальный университет
© knu.ua
Читать в
На Украине количество мужчин среди студентов-первокурсников платного обучения выросло до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Всего в этом году на очное отделение в украинские вузы поступило около 110 тысяч мужчин. Об этом информирует украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media
По данным министерства образования Украины, количество первокурсников призывного возраста в вузах Украины увеличилось в 23 раза. Это свидетельствует о том, что мужчины используют образование для отсрочки от мобилизации.
Для сравнения, в 2022 году в вузы страны поступили 85 тысяч мужчин призывного возраста, в 2021 году-2186, а в 2021 количество желающих получить высшее образование достигало лишь 1700 мужчин призывного возраста.
В апреле сообщалось, что в связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повысили стоимость платного обучения.
"Несмотря на то, что средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла до 23,7 тысяч гривен (прим. ред. – почти 61 тысяча рублей), условия вступления на контракт остались упрощёнными – на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма", – говорится в публикации NGL.media.
Впрочем, вероятнее всего скоро и очная форма обучения на Украине не убережёт от отправки на фронт, поскольку ранее главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный заявлял, что в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.
Напомним, в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто после 30 получает второе образование.
 
НовостиУкраинаСВОмобилизацияВУЗыотсрочка
 
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