https://ukraina.ru/20231122/1051206554.html
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России - 22.11.2023 Украина.ру
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
И на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T06:00
2023-11-22T06:00
2023-11-22T06:00
новости
днр
авдеевка
россия
укрепления
оборона
штурм
поражение
валерий залужный
запад
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Можно ожидать, что в ближайшее время падёт гарнизон ВСУ в Авдеевке. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем российских войск. Безусловно, есть какие-то полевые тропы, через которые пока еще идет логистика группировки ВСУ, рассказал военный эксперт.Однако, и на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице главкома ВСУ Валерия Залужного, добавил он.Недаром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, авдеевка, россия, укрепления, оборона, штурм, поражение, валерий залужный, запад, наступление, вс рф
Новости, ДНР, Авдеевка, Россия, укрепления, Оборона, штурм, поражение, Валерий Залужный, Запад, наступление, ВС РФ
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
И на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Можно ожидать, что в ближайшее время падёт гарнизон ВСУ в Авдеевке. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем российских войск. Безусловно, есть какие-то полевые тропы, через которые пока еще идет логистика группировки ВСУ, рассказал военный эксперт.
"Думаю, что вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. То есть ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, бросая в пекло одно за другим новые подразделения и части, не считая жертвы", - отметил Шкурлатов.
Однако, и на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице главкома ВСУ Валерия Залужного, добавил он.
Недаром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь