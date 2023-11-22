"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России - 22.11.2023 Украина.ру
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"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России - 22.11.2023 Украина.ру
"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
И на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T06:00
2023-11-22T06:00
новости
днр
авдеевка
россия
укрепления
оборона
штурм
поражение
валерий залужный
запад
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Можно ожидать, что в ближайшее время падёт гарнизон ВСУ в Авдеевке. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем российских войск. Безусловно, есть какие-то полевые тропы, через которые пока еще идет логистика группировки ВСУ, рассказал военный эксперт.Однако, и на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице главкома ВСУ Валерия Залужного, добавил он.Недаром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html
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Новости
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новости, днр, авдеевка, россия, укрепления, оборона, штурм, поражение, валерий залужный, запад, наступление, вс рф
Новости, ДНР, Авдеевка, Россия, укрепления, Оборона, штурм, поражение, Валерий Залужный, Запад, наступление, ВС РФ

"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России

06:00 22.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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И на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке будет решён в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Можно ожидать, что в ближайшее время падёт гарнизон ВСУ в Авдеевке. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем российских войск. Безусловно, есть какие-то полевые тропы, через которые пока еще идет логистика группировки ВСУ, рассказал военный эксперт.
"Думаю, что вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. То есть ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, бросая в пекло одно за другим новые подразделения и части, не считая жертвы", - отметил Шкурлатов.
Однако, и на Западе и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице главкома ВСУ Валерия Залужного, добавил он.
Недаром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 07:19
Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом Пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего у нас не получится. Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью
 
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