https://ukraina.ru/20231122/1051192827.html

Кто взорвал Майдан. Как Титушко и Левочкин валили президента Украины Виктора Януковича

Кто взорвал Майдан. Как Титушко и Левочкин валили президента Украины Виктора Януковича - 22.11.2023 Украина.ру

Кто взорвал Майдан. Как Титушко и Левочкин валили президента Украины Виктора Януковича

Когда 10 лет назад Мустафа Найем, афганский пуштун, которого по милости своей пригрела Украина, позвал сторонников будущего "евромайдана" выйти в центр Киева с чаем, зонтиками и хорошим настроем побороться за "европейский путь" в кружевных трусах, пришло несколько сотен человек

2023-11-22T14:44

2023-11-22T14:44

2023-11-22T15:50

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И они не могли не прийти, потому что, как говорится, были очень сильно разогреты прежними протестными событиями и еще, судя по всему, не успели остыть. И – это самое главное! – уже привыкли получать "зарплату" за демонстрацию протестов против "злочынной панды". То есть преступной власти -- так тогда уже в шутку начали называть режим президента Виктора Януковича, который в желании понравиться Западу и при этом получать российские преференции извертелся на пупе, как рыба, выброшенная на берег и не знает, куда ей потом – на сковородку или обратно в воду.ПрелюдияЯнукович уже тогда был обречен. И знаете, почему? Не только потому, что оказался властолюбивым, но трусливым и, следовательно, нерешительным политиком. Хотя и это было, конечно. Янукович прошел непростой путь от уличного мелкого, но ершистого гопника-уголовника в юности до успешного советского и постсоветского руководителя, который (он сам мне это рассказывал и это подтверждали жизнь и очевидцы) мог один выйти к пьяной шоферне или бастующим шахтерам, которыми руководил, и лично ездил по области, держа автомат Калашникова рядом с сидением и рулем. Он тогда боролся за свое место под солнцем и в новых условиях.Многие другие такие, кто искал счастье в постсоветском мутном море, уже давно на кладбищах. А Янукович не просто выстоял, но и пробился к супервершинам власти – на всенародных выборах дважды становился законным президентом страны.В первый раз в 2004 году у него президентство банально украли. По сговору тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы с западными доброхотами – кураторами и спонсорами будущей Украины-АнтиРоссии – просто взяли 2,5 миллиона голосов и приписали их Виктору Ющенко. Ставленнику Запада, который тогда страшно боялся и даже не отсвечивал на митингах, изнывая в прыщах и струпьях по всему телу от собственной жадности и неразборчивости при поедании сала с борщом и диоксином в придорожном кафе.Чтобы все имело хоть маломальский законоподобный вид, придумали некий "третий тур голосования" -- неконституционный третий подход граждан к урнам, во время которого и перекинули победный миллионы голосов от Януковича к Ющенко.Два трусливых сапога – тоже параКучма и Янукович уже тогда струсили и согласились с тем, что их кинули, как лохов подзаборных. Но если Кучма, который в 2004-м тоже мечтал о власти в виде "третьего срока", окончательно в конце концов оказался в роли экс-политика, которым можно затыкать разные политические дырки, то Янукович продолжил борьбу. Возглавил оппозицию "оранжоидам" Ющенко и в 2006 году выиграл выборы и сформировал свое правительство, которое превращало Ющенко в того, кем он и был на самом деле – сельского бухгалтера-пасечника, играющего роль то банкира, то президента.И все как-то забыли, что Запад толкнул Ющенко и его уже тогда "оранжевых" неонацистов на еще один антиконституционный госпереворот – 2 апреля 2007 года Ющенко незаконно разогнал Верховную Раду, 30 сентября того же года состоялись внеочередные парламентские выборы.Донецкий фениксНо Янукович и это пережил, в оппозиции продолжил борьбу за власть и таки стал президентом в 2010 году. Лично я, как и многие нормальные люди в Украине, тогда его поддерживал. Как уже тогда единственную силу, которая могла законными методами, на выборах, убрать от власти прозападную неонацистскую нечисть на западном же кровавом грантодавальческом подсосе.И уже в 2010-м стало понятно, что Янукович от достигнутой самой высокой синекуры, начал почивать на лаврах и расслабился, отдав власть своим помощниками и так называемым "младомиллиардерам" -- окружению старшего сына Александра по кличке "Стоматолог", которые и начали вертеть страной, как цыган солнцем. И тогда же и родилась шутка, что обе украинские эрзац-революции – "оранжевая в 2004-м и "евромайдан" в 2014-м -- были соответственно революциями "миллионеров против миллиардеров" и "молодых миллиардеров против старых".Януковича все предупреждали, что так действовать – "не по понятиям". Но он был уже уверен в своей непогрешимости и в твердости своей власти, о которой его ближайшее окружение напевало в уши, что она – "крепка, как никогда".Не мог не провалитьсяА оппозиция между тем уже готовила боевиков для будущего майдана, вооружала и обучала их в спецлагерях в том числе, и в Украине под кураторством и присмотром экс-начальника СБУ Валентина Наливайченко, складировала черенки от лопат – главное оружие будущих "майдановцев", сгоняла в бурты автомобильные покрышки, которые потом и сожгли власть Януковича и вместе с ней всю Украину.Вторая причина провала Януковича – структура и ориентация бизнеса его главных "кошельков". В первую очередь – самого богатого человека Украины Рината Ахметова, который спонсировал президента и его регионалов, но свой бизнес ориентировал на запад, в промышленно-экономические и финансовые цепочки Евросоюза. И сложился парадокс: олигархи, выступающие против Януковича, имели бизнес в России и странах СНГ и не могли прожить без российских преференций. А вот олигархи регионалов уже имели собственность на территории ЕС, там работали и очень надеялись, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, вокруг которого и разгорелся весь этот сыр-бор, им в этом сильно поможет, сделает своими. Тщетными оказались эти надежды и расчеты, но что теперь об этом говорить?Третья причина провала – возле Януковича очень близко, буквально у самого "верховного тела", на самых важных постах находились предатели, готовые сдать его в любой момент оптом и в розницу. С тем же резоном, что и у олигархов, -- в надежде стать своим на Западе. И первым среди этих "Иуд на Банковой" был, конечно же, глава Администрации президента Сергей Левочкин.Постельничий в роди ИудыИменно это человек курировал выведение на майдан группы Найема 21 ноября 2013 года. Именно Левочкин через подконтрольный ему телеканал "Интер" организовал сенсационно-провокационный показ "звирячого побыття дитэй" (зверского избиения детей) – разгона остатков издыхающего к тому времени "евромайдана" 30 ноября того же 2013 года.Студентов ("детей") в палаточном городке к тому времени практически не осталось – силовики действительно жестко расправлялись и, по их терминологии, "паковали" присутствующих "протестантов". Но именно этот грубый и визуально безобразный инцидент возмутил многих граждан Украины и стал триггером массового притока в центр Киева недовольных. Потом к ним подвезли тысячи политических гастарбайтеров из регионов, и евромайдан вспыхнул во всей красе.Левочкин попытался уйти от ответственности за "слив хозяина" тогда же – 30 ноября он подал в отставку с поста главы АП. Но Янукович вроде бы ему сказал, что, дескать, ты, сукин сын (это если мягко, а Янукович – отличный знаток шахтерской обсценной лексики), это дело замутил, ты и расхлебывай. Испуганный Левочкин быстро пришел в себя, понял состояние "поплывшего" шефа и ничего не расхлебывал. Наоборот – его жена, как бы художница Зинаида вместе с такими же недалекими гламурными подруженьками а-ля селебрити по-украински (сплошной смех и грех – от-кутюр из-под Жмеринки) демонстративно, еще до Виктории Нуланд шлялась по евромайдану и меж палаток одаривала тамошних насельников всякими вкусными ништячками. И "Интер" это радостно показывал на всю страну: мол, элита – с народом…Выгнал Янукович Левочкина только 14 января 2014 года. Но вместо того, чтобы пристроить его на цугундер за организацию вооруженного госпереворота, отпустил восвояси. Не посмел, походу, бывший зек Янукович обидеть "Сырожу", сынка Владимира Левочкина, главы пенитенциарной системы страны, который, говорят, молодым вохрой обхаживал еще самого будущего президента в бытность того на нарах за юношеский разбой. Янукович, значит, еще жил по понятиям, а "Сырожа" уже сдавал его по полной.Сницарчук и муж ее СодельНо дело-то в том, что Янукович сам виноват, что пригрел змею за пазухой, как говорится. Все об этом забывают, но впервые евромайдан обкатался по приемчикам, а Левочкин заявил себя, как Иуда, готовый к "сотрудничеству за зелень" не в ноябре 2013-го, а с марта по август того же года во время акции "Вставай, Украина!". Тогда людей оппозиционеры пытались натравить на режим Януковича просто так, похоже, в виде репетиции.Акция, напоминаю, была задумана неонацистской партией "Свобода" Олега Тягныбока и "Батькивщиной", партией Юлии Тимошенко, которая уже сидела тюряге и думала, что ее незаслуженно оттерли от корыта. Неонацисты и "юльки" (сторонники Тимошенко) одинаково разминали мускулы для будущих боев под видом борьбы за европейское будущее Украины, как потом эту мульку подхватил и евромайдан.Планировал акцию завершить 18 мая, в День Европы в Киеве. Но вот тогда и начался звездный час Левочкина и новой звезды на политическом небосклоне Украины – спортсмена из-под Киева Вадима Титушко, который и породил явление и термин "титушки", означающий политнаемников, гастарбайтеров, которые должны физически усмирить противников -- тех, на кого укажут кошельки.Чтобы противостоять оппозиции эти самые провластные кошельки завезли из регионов спортсменов, которые должны были урезонить оппозиционных боевиков из "Свободы" и "Батькивщины", которой тогда рули Арсений Яценюк, будущий вождь "евромайдана" с погонялом "кулявлоба" (пуля в лоб).Тогда же в Киеве и случился эпизод со "звирячым побыттям" №1 – упомянутый выше Вадим Титушко якобы напал и зверски избил журналистку Ольгу Сницарчук, ни до ни после никому не известную работницу "5" телеканала, и ее мужа – фотографа Влада Соделя. Даже мем, обозначающий прикольную и запредельную по глупости наглости ложь, тогда родился – "Сницарчук и муж ее Содель".Лучше всего это звиряче побыття характеризуют две фразы: "Они повалили меня на землю и начали наносить удары руками и ногами. Поэтому, Владу ничего не оставалось, как прикрыть меня своим телом. На фото, которое сделали наши коллеги, хорошо видно, как Титушко бьет мужа по голове" и "Я никогда не говорила о том, что меня избивали. Про кровавое избиение придумали и писали вы…".Обе они принадлежат "зверски избитой" Сницарчук. Первая – когда шел судебный процесс над Титушко и двумя его подельниками. Вторая – когда суд состоялся, и всем окончательно стало понятно, что никто никого не был, никаких доказательств вины обвиняемых или следов избиения на тщедушных тельцах пострадавших нет, а их заставили признать вину по политическим мотивам, по проплаченной договоренности и под нажимом людей, которые хотели в этой мутно воде наловить золотых рыбок профита.Рождение титушекТитушко и его подельников, ясное дело, судили по части 2 статьи. 296 ("групповое хулиганство") и части 1 статьи 171 ("препятствование законной журналистской деятельности") Уголовного кодекса. Суд длился весело и откровенно напоминал балаган или шапито, в котором власть случайно захватили обезьяны. Это уже был евромайдан в миниатюре и пока мирный.Внутри суда никто ничего не мог предъявить, и судьи просто выполняли необходимые процедуры, пытаясь как-то склонить подсудимых к признанию вины и покаянию. А под зданием суда оппозиционеры устраивали наглые и тоже уже охраняемые милицией перформансы давления на суд и на общественное мнение. Там даже импровизированный ринг, помню, организовали, где какой-то дурачок вызвал на дуэль всех, кто не верил, что "Сницарчук и мужа ее Соделя" звиряче побили.Я тогда ходил на эти заседания, как на работу, потому что видел весь абсурд ситуации и чувствовал, что за этим стоят более глубинные процессы. Оппозиционные политики и журналисты уже тогда гнали мощную волну обвинений режима Януковича в недемократичности и, ясное дело, в силовом зажиме слова. Им нужн было только признание Титушко: что был нанят сторонниками президента и что лично бил медийщиков.Надо отдать должное: Титушко долго сопротивлялся, потому что действительно никого не был. Но потом вмешалась… Администрация президента во главе с Левочкиным и подсудимым была предложена мировая: они признают свою вину и раскаиваются, а за это получают условные сроки и выходят на свободу прямо в зале суда.Так и случилось, и итог известен. Во-первых, были дискредитированы все журналисты (и я тоже), которые хотели правды и, как оказалось после "признаний" Титушко, защищали преступников. Ну так уж получалось – "титушки" же признались, что били.Во-вторых, -- и это самое главное для имиджа организатора судилища с таким концом Левочкина – получалось, что в стране:а) есть наступления на свободу слова, следовательно, весь режим Януковича был обгажен в "недемократичности" и признался в этом;б) есть политики во властной команде, которые не согласны с этим и мыслят по-европейски, а значит, с ними Западу можно иметь с ними дело. И главный среди них – "Сырожа" Левочкин;в) появились первые обогатившиеся на "борьбе за Европу" -- журналисты-обманщики, ставшие примером для окончательно деградации украинских масс-медиа. Оптом и в розницу. Свобода слова в Украина еще на шаг придвинулась к своим похоронам.А в общем эта была отличная политтехнологичная операция главы Администрации президента Левочкина, которую, как они там говорят, не вкурил и не прочухал сам Янукович. Его сливал ближайший соратник и подчиненный, призванный всячески защищать и оберегать, а он и не дернулся в тупом высокомерии своем. Еще летом 2013-го Янукович тупо был уверен, что ему ничего не угрожает, а Левочкин, торгуясь и предавая за спиной, убеждал, что так оно и есть.Коллектив у разбитого корытаИ, как пел Высоцкий, пришел конец, хоть не обидный до досадный: Титушко вернулся в свою Белую Церковь, и в 2018 году его искали в международном квартирные розыске за грабежи по области. Где он сейчас, доподлинно не известно. Да, впрочем, никому и не интересно. Даже мне, хотя в нем видел просто запутавшегося молодого человека.Сницарчук и муж ее Содель как были мемом, так им и остались. Были никем, которых звали Никак, а стали еще и ничем. Если полученную мзду за провокацию уже проели, а новую не заработали.Янукович, сидя то в Ростове-на-Дону, то под Москвой, походу, ничего не делает, чтобы снести неонацистский режим в Украине, но до сих пор не пришел в адекватное состояние. Потому что верит, что еще вернется в Украину президентом. Ага, и Левочкина возьмет главой Администрации…И Левочкин, если что, к нему может и пойти. Потому что, долгое время облизывая неонацистские режимы в Украине то Петра Порошенко, то сейчас Владимира Зеленского, так ничего путного и грандиозного и не вылизал. И вынужден был уносить ноги, когда нацики решили покончить с ним окончательно, как в с "рукой Москвы".Нет, Левочкину в стране нынешнего пребывания не пыльно – наворо.., пардон, потом и кровью заработать и вывезти из страны много он смог. И Запад ему в этом помог – отблагодарил за политическую тушку Януковича.P.S. Ну а своеобразный итог в интервью сайту "Монокль" подвел экс-премьер-министр Украины тех времен Николай Азаров: "Я думал, что мы с любым Майданом справимся. Но это что за методы? Тогда я понял, что все готовится очень серьезно и нам нужно отвечать тоже очень серьезно. В самом начале, в декабре, мы могли бы справиться с этим. Но, к большому сожалению, все силовые структуры были подчинены президенту, а президент занял позицию компромисса. Какие могут быть с нацистами и террористами договоренности и компромиссы? Я об этом заявил на последнем заседании кабинета министров 21 января 2014 года. О том, что все красные линии перейдены, нам надо применять все законные меры, что МВД должно было руководствоваться Законом "О милиции" и все, кто нарушают закон, должны быть арестованы и посажены в тюрьмы. После этого мне Янукович сказал: слушай, ты мне срываешь все переговоры. А 28 января отправил меня в отставку. Так что именно в этот период я уже стал думать о том, что подготовлены значительные силы, способные снести… Не нас снести, Украину снести".Вот и сносят Украину. До основания, за которым не будет никакого "затем"…

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