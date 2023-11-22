"ВСУ будут отступать": военный эксперт объяснил, как Зеленский устроил истерику и зачем шантажирует Запад
Новые поставки Киеву военной техники и истребителей F-16 не спасут ситуацию на поле боя. Поэтому Зеленский готовится свалить на Запад вину за собственную суицидальную политику в отношении Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Зеленский прямо говорит, что Украина планирует отступление. Так что дело тут не в истерике, а в подготовке общественного мнения и попытке свалить на Запад вину за свою собственную суицидальную политику в отношении собственных жителей, сообщил политолог.
"ВСУ в любом случае будут отступать. Даже если им поставят танки или самолеты.Но это же не спасет ситуацию. Если противник сжег весь объем техники, которую ему поставили перед "контрнаступом", то нынешние поставки гораздо скромнее. Часть пилотов и обслуживающего персонала уже подготовлена, их сейчас монтируют", - подчеркнул Самойлов.
Но дело в том, что эти поставки не спасут ситуацию на поле боя. Если противник сжег весь объем техники, которую ему поставили перед "контрнаступом", то нынешние поставки гораздо скромнее, добавил он.
Шантаж тут тоже есть. Перед американскими выборами из Украины постоянно будут поступать компроматы по распилу западных траншей со стороны администрации президента Джо Байдена. И это заявление Зеленского — предупредительный выстрел вверх, заключил собеседник издания.
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Вчера, 07:19Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом Пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего у нас не получится. Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью