https://ukraina.ru/20231121/1051213646.html
"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих
"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих - 21.11.2023 Украина.ру
"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих
Владимир Зеленский провёл символическую встречу, приуроченную к 10-летию начала массовых беспорядков в Киеве, завершившихся кровавым государственным переворотом 2014 года. На троих с Зеленским начало трагических событий 21 ноября отмечали председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду
2023-11-21T19:29
2023-11-21T19:29
2023-11-21T19:29
новости
новости украины
владимир зеленский
санду
шарль мишель
евросоюз
украина
украина-ес
расширение
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103184/01/1031840155_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_e024e02c59ecd82cb7c5312ce60ac4ab.jpg
Рассказывая, как на троих отметили юбилей, Зеленский сообщил своим подписчикам: "Это именно тот символизм, который сейчас нужен".Зеленский уверен, что "успех Украины на европейском пути – это успех и для наших соседей". По его мнению, сотрудничество Украины с Молдавией "уже доказало, что мы вместе с партнерами способны усилить наш регион, нашу Европу и эффективно противостоять российским попыткам распространить агрессию и бедность"."Сегодня мы обговорили с пани Президентшей, как еще увеличить наши возможности – безопасность и рабочие места для наших людей. С паном Президентом Европейского совета обговорили прогресс Украины в выполнении рекомендаций", - поведал Зеленский.Он также выразил веру в то, что "и Евросоюз будет готов пройти свою часть пути навстречу, как это было обещано, чтобы уже до конца года, в декабре, результатом было политическое решение о начале переговоров относительно вступления и приближения процесса полноправной интеграции".Тем временем ряд государств-членов ЕС заявили о неприемлемости форсированного приёма Украины и Молдавии в Евросоюз. Президент Грузии заявила, что эта постсоветская республика вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией.Государственный переворот на Украине состоялся в феврале 2014 года при непосредственном участии правительств и спецслужб ЕС и США. Ему предшествовали массовые беспорядки в Киеве, инспирированные в ноябр2013 года активистами прозападной оппозиции. В современной украинской публицистике госпереворот называется "революцией достоинства" или "майданом" ("евромайданом").
https://ukraina.ru/20231121/1051195839.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103184/01/1031840155_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_faebcc0c21017b34593ff596f1eb35d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, санду, шарль мишель, евросоюз, украина, украина-ес, расширение, евроинтеграция, символика, символы, русская традиция, постсоветское пространство, восточное партнерство, госпереворот, майдан, евромайдан, 2014, евроинтеграция
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Санду, Шарль Мишель, Евросоюз, Украина, Украина-ЕС, расширение, евроинтеграция, символика, символы, русская традиция, постсоветское пространство, Восточное партнерство, госпереворот, Майдан, Евромайдан, 2014, евроинтеграция
"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих
Владимир Зеленский провёл символическую встречу, приуроченную к 10-летию начала массовых беспорядков в Киеве, завершившихся кровавым государственным переворотом 2014 года. На троих с Зеленским начало трагических событий 21 ноября отмечали председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду
Рассказывая, как на троих отметили юбилей, Зеленский сообщил своим подписчикам: "Это именно тот символизм, который сейчас нужен".
Зеленский уверен, что "успех Украины на европейском пути – это успех и для наших соседей". По его мнению, сотрудничество Украины с Молдавией "уже доказало, что мы вместе с партнерами способны усилить наш регион, нашу Европу и эффективно противостоять российским попыткам распространить агрессию и бедность".
"Сегодня мы обговорили с пани Президентшей, как еще увеличить наши возможности – безопасность и рабочие места для наших людей. С паном Президентом Европейского совета обговорили прогресс Украины в выполнении рекомендаций", - поведал Зеленский.
Он также выразил веру в то, что "и Евросоюз будет готов пройти свою часть пути навстречу, как это было обещано, чтобы уже до конца года, в декабре, результатом было политическое решение о начале переговоров относительно вступления и приближения процесса полноправной интеграции".
Тем временем ряд государств-членов ЕС заявили о неприемлемости форсированного приёма Украины и Молдавии в Евросоюз. Президент Грузии заявила, что эта постсоветская республика вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией.
Государственный переворот на Украине состоялся в феврале 2014 года при непосредственном участии правительств и спецслужб ЕС и США. Ему предшествовали массовые беспорядки в Киеве, инспирированные в ноябр2013 года активистами прозападной оппозиции. В современной украинской публицистике госпереворот называется "революцией достоинства" или "майданом" ("евромайданом").