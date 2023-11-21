https://ukraina.ru/20231121/1051213646.html

"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих

"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих - 21.11.2023 Украина.ру

"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих

Владимир Зеленский провёл символическую встречу, приуроченную к 10-летию начала массовых беспорядков в Киеве, завершившихся кровавым государственным переворотом 2014 года. На троих с Зеленским начало трагических событий 21 ноября отмечали председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду

2023-11-21T19:29

2023-11-21T19:29

2023-11-21T19:29

новости

новости украины

владимир зеленский

санду

шарль мишель

евросоюз

украина

украина-ес

расширение

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103184/01/1031840155_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_e024e02c59ecd82cb7c5312ce60ac4ab.jpg

Рассказывая, как на троих отметили юбилей, Зеленский сообщил своим подписчикам: "Это именно тот символизм, который сейчас нужен".Зеленский уверен, что "успех Украины на европейском пути – это успех и для наших соседей". По его мнению, сотрудничество Украины с Молдавией "уже доказало, что мы вместе с партнерами способны усилить наш регион, нашу Европу и эффективно противостоять российским попыткам распространить агрессию и бедность"."Сегодня мы обговорили с пани Президентшей, как еще увеличить наши возможности – безопасность и рабочие места для наших людей. С паном Президентом Европейского совета обговорили прогресс Украины в выполнении рекомендаций", - поведал Зеленский.Он также выразил веру в то, что "и Евросоюз будет готов пройти свою часть пути навстречу, как это было обещано, чтобы уже до конца года, в декабре, результатом было политическое решение о начале переговоров относительно вступления и приближения процесса полноправной интеграции".Тем временем ряд государств-членов ЕС заявили о неприемлемости форсированного приёма Украины и Молдавии в Евросоюз. Президент Грузии заявила, что эта постсоветская республика вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией.Государственный переворот на Украине состоялся в феврале 2014 года при непосредственном участии правительств и спецслужб ЕС и США. Ему предшествовали массовые беспорядки в Киеве, инспирированные в ноябр2013 года активистами прозападной оппозиции. В современной украинской публицистике госпереворот называется "революцией достоинства" или "майданом" ("евромайданом").

https://ukraina.ru/20231121/1051195839.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, владимир зеленский, санду, шарль мишель, евросоюз, украина, украина-ес, расширение, евроинтеграция, символика, символы, русская традиция, постсоветское пространство, восточное партнерство, госпереворот, майдан, евромайдан, 2014, евроинтеграция