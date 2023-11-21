https://ukraina.ru/20231121/1051210639.html

Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято

Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято - 21.11.2023 Украина.ру

Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято

Решение снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного пока не принято, а когда будет принято, то Минобороны Украины будет это комментировать. Об этом 21 ноября заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров

2023-11-21T17:43

2023-11-21T17:43

2023-11-21T17:43

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Комментируя широко обсуждаемые на Украине и на западе слухи о смене руководства украинской армии из-за конфликта с Владимиром Зеленским, глава Минобороны Украины сосредоточился на заверениях в приверженности стандартам НАТО. Он также сообщил, что принятие кадровых решений зависит от стремления повысить эффективность армии постсоветской республики.Тем временем западная пресса констатирует сокращение военной помощи нынешнему руководству Украины, фиаско спланированного с участием НАТО "весеннего контрнаступления" и обострение конфликта между Владимиром Зеленским и силовиками. Особая напряжённость у Зеленского возникла с главкомом ВСУ Залужным, констатировали западные аналитики.

https://ukraina.ru/20231121/1051198968.html

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