Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051210639.html
Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято
Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято - 21.11.2023 Украина.ру
Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято
Решение снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного пока не принято, а когда будет принято, то Минобороны Украины будет это комментировать. Об этом 21 ноября заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров
2023-11-21T17:43
2023-11-21T17:43
новости
новости украины
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
всу
минобороны украины
политик
президентские выборы
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049196670_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8ba3d41f052703b77f288204a48f5955.jpg
Комментируя широко обсуждаемые на Украине и на западе слухи о смене руководства украинской армии из-за конфликта с Владимиром Зеленским, глава Минобороны Украины сосредоточился на заверениях в приверженности стандартам НАТО. Он также сообщил, что принятие кадровых решений зависит от стремления повысить эффективность армии постсоветской республики.Тем временем западная пресса констатирует сокращение военной помощи нынешнему руководству Украины, фиаско спланированного с участием НАТО "весеннего контрнаступления" и обострение конфликта между Владимиром Зеленским и силовиками. Особая напряжённость у Зеленского возникла с главкомом ВСУ Залужным, констатировали западные аналитики.
https://ukraina.ru/20231121/1051198968.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049196670_139:0:1562:1067_1920x0_80_0_0_7ffe7815bc9202ab483c7a796acc6362.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, всу, минобороны украины, политик, президентские выборы, постсоветское пространство, нато, украина-нато, украина
Новости, Новости Украины, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, ВСУ, Минобороны Украины, политик, президентские выборы, постсоветское пространство, НАТО, Украина-НАТО, Украина

Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято

17:43 21.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровЗеленский Умеров
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Решение снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного пока не принято, а когда будет принято, то Минобороны Украины будет это комментировать. Об этом 21 ноября заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров
Комментируя широко обсуждаемые на Украине и на западе слухи о смене руководства украинской армии из-за конфликта с Владимиром Зеленским, глава Минобороны Украины сосредоточился на заверениях в приверженности стандартам НАТО. Он также сообщил, что принятие кадровых решений зависит от стремления повысить эффективность армии постсоветской республики.
"А тема, которая касается смены командующих – она проходит по всем параметрам, которые мы во внутреннем своём периметре войсковом оговариваем. В этом плане могу сказать, что решение пока не принято. Однако мы делаем всё возможное, чтобы повысить эффективность. И если это случится, то мы будет очень открыто это комментировать", - сказал Умеров, комментируя перспективы отстранения Залужного.
Тем временем западная пресса констатирует сокращение военной помощи нынешнему руководству Украины, фиаско спланированного с участием НАТО "весеннего контрнаступления" и обострение конфликта между Владимиром Зеленским и силовиками. Особая напряжённость у Зеленского возникла с главкомом ВСУ Залужным, констатировали западные аналитики.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
14:18
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему местоУкраинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
 
НовостиНовости УкраиныВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРустем УмеровВСУМинобороны Украиныполитикпрезидентские выборыпостсоветское пространствоНАТОУкраина-НАТОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:34СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
18:22Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы
18:11ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль
18:00Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева
18:00Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября
17:54Путин призвал страны БРИКС помочь разрешить палестинский конфликт и не допустить монополизма США
17:54Что в Киеве делал ревизор из Берлина? Эксперты о причинах визита Бориса Писториуса на Украину
17:52"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"
17:43Глава Минобороны Украины Умеров: пока решение по Залужному не принято
17:35Дальше только пустыня и "Нюрнберг": Азаров о результатах Майдана и будущем Украины
17:29Экс-советник Трампа Дуглас предсказал Зеленскому судьбу Троцкого
17:29Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину
17:28"Для него всё кисло". Грег Вайнер рассказал, кем могут заменить Байдена на выборах в США
17:09Больше оружия и принуждение к переговорам. К чему Запад склоняет Украину
16:53"Помощь Украине будет минимизирована": Грег Вайнер объяснил цель визита главы Пентагона в Киев
16:42Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины
16:39Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января
16:14Визит американского инспектора в Киев, тактика растаскивания ВСУ. О чём говорили эксперты 21 ноября
16:13Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому
15:45Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"
Лента новостейМолния