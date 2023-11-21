https://ukraina.ru/20231121/1051200081.html

Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины

Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины - 21.11.2023 Украина.ру

Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины

Представители Украины на самых разных уровнях много раз словесно покушались на президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину

2023-11-21T14:47

2023-11-21T14:47

2023-11-21T14:47

владимир путин

украина

дмитрий песков

покушения

новости

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Журналист попросил официального представителя Кремля прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".По его словам, все цели и задачи специальной военной операции без сомнений будут достигнуты.

https://ukraina.ru/20231120/1051161864.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, украина, дмитрий песков, покушения, новости