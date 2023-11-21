Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
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Представители Украины на самых разных уровнях много раз словесно покушались на президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину
Журналист попросил официального представителя Кремля прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".
"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", - заверил Песков.
По его словам, все цели и задачи специальной военной операции без сомнений будут достигнуты.
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