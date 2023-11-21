Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины - 21.11.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины - 21.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
Представители Украины на самых разных уровнях много раз словесно покушались на президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину
2023-11-21T14:47
2023-11-21T14:47
владимир путин
украина
дмитрий песков
покушения
новости
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Журналист попросил официального представителя Кремля прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".По его словам, все цели и задачи специальной военной операции без сомнений будут достигнуты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, украина, дмитрий песков, покушения, новости
Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, покушения, Новости

Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины

14:47 21.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Представители Украины на самых разных уровнях много раз словесно покушались на президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину
Журналист попросил официального представителя Кремля прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".
"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", - заверил Песков.
По его словам, все цели и задачи специальной военной операции без сомнений будут достигнуты.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 12:33
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Владимир ПутинУкраинаДмитрий ПесковпокушенияНовости
 
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