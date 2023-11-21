https://ukraina.ru/20231121/1051197740.html
"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев - 21.11.2023 Украина.ру
"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак прокомментировал изданию "Украина.ру" визит президента Молдавии Майи Санду в Киев
2023-11-21T14:17
2023-11-21T14:17
2023-11-21T14:17
новости
молдавия
приднестровье
санду
киев
украина
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/15/1043805409_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_f2f771c52cb6bbe4bb524035363c5aeb.jpg.webp
Ястребчак полагает, что пока сложно объяснить, с чем связан столь молниеносный визит Санду в Киев.Эксперт предположил, что президент Молдавии не оставляет попыток наверстать "упущенное" время в двусторонних контактах с украинскими властями периода февраля-июня 2022 года. В то время, отмечает Ястребчак, руководство Молдавии всячески избегало каких-либо контактов с украинской стороной.Теперь же в высшем руководстве Молдавии "достаточно осмелели", чтобы использовать любой повод для контактов с Киевом.Экс-министр отмечает и вторую наиболее вероятную цель визита Санду в Киев. С необъявленным визитом в Киев также прибыл председатель Европейского Совета Шарль Мишель, и возможна трехсторонняя беседа.Санду придётся ответить на несколько неприятных вопросов от европейских чиновников относительно тревожных для партии власти итогов местных выборов в Молдавии, предположил Ястребчак.Ястребчак напомнил также о том, что накануне визита Санду в Киев Молдавия получила очередную партию западной бронетехники. Власти продолжают курс на милитаризацию Молдавии и её интеграцию в НАТОвские структуры. "На этом фоне разного рода провокации против Приднестровья могут показаться кому-то весьма удобным способом отвлечь внимание: для официального Кишинева - от внутриполитических неудач, для Киева - от трудностей на фронте", - считает эксперт.Ястребчак выразил надежду на адекватность "если не молдавского и украинского руководства, то хотя бы на их ключевых внешних партнеров, мнение которых чаще всего является определяющим".
https://ukraina.ru/20231121/1051194209.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/15/1043805409_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8a79f25573aa762523562505c1ac971b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, санду, киев, украина, шарль мишель
Новости, Молдавия, Приднестровье, Санду, Киев, Украина, Шарль Мишель
"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак прокомментировал изданию "Украина.ру" визит президента Молдавии Майи Санду в Киев
Ястребчак полагает, что пока сложно объяснить, с чем связан столь молниеносный визит Санду в Киев.
Эксперт предположил, что президент Молдавии не оставляет попыток наверстать "упущенное" время в двусторонних контактах с украинскими властями периода февраля-июня 2022 года. В то время, отмечает Ястребчак, руководство Молдавии всячески избегало каких-либо контактов с украинской стороной.
Теперь же в высшем руководстве Молдавии "достаточно осмелели", чтобы использовать любой повод для контактов с Киевом.
Экс-министр отмечает и вторую наиболее вероятную цель визита Санду в Киев. С необъявленным визитом в Киев также прибыл председатель Европейского Совета Шарль Мишель, и возможна трехсторонняя беседа.
"И Кишинёву, и Киеву надо постараться убедить европейских бюрократов в необходимости дать "зелёный свет" переговорам о членстве Украины и Молдавии в ЕС в ходе декабрьского саммита Евросоюза", - говорит Ястребчак.
Санду придётся ответить на несколько неприятных вопросов от европейских чиновников относительно тревожных для партии власти итогов местных выборов в Молдавии, предположил Ястребчак.
"Если все рекомендации ЕС выполняются, а население "мечтает" о евроинтеграции, то почему популярность главных адептов этой идеи, тем более обладающих всей полнотой власти, падает?" - могут полюбопытствовать евробюрократы, предположил эксперт.
Ястребчак напомнил также о том, что накануне визита Санду в Киев Молдавия получила очередную партию западной бронетехники. Власти продолжают курс на милитаризацию Молдавии и её интеграцию в НАТОвские структуры.
"На этом фоне разного рода провокации против Приднестровья могут показаться кому-то весьма удобным способом отвлечь внимание: для официального Кишинева - от внутриполитических неудач, для Киева - от трудностей на фронте", - считает эксперт.
Ястребчак выразил надежду на адекватность "если не молдавского и украинского руководства, то хотя бы на их ключевых внешних партнеров, мнение которых чаще всего является определяющим".