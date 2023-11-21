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"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев

"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев - 21.11.2023 Украина.ру

"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев

Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак прокомментировал изданию "Украина.ру" визит президента Молдавии Майи Санду в Киев

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

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Ястребчак полагает, что пока сложно объяснить, с чем связан столь молниеносный визит Санду в Киев.Эксперт предположил, что президент Молдавии не оставляет попыток наверстать "упущенное" время в двусторонних контактах с украинскими властями периода февраля-июня 2022 года. В то время, отмечает Ястребчак, руководство Молдавии всячески избегало каких-либо контактов с украинской стороной.Теперь же в высшем руководстве Молдавии "достаточно осмелели", чтобы использовать любой повод для контактов с Киевом.Экс-министр отмечает и вторую наиболее вероятную цель визита Санду в Киев. С необъявленным визитом в Киев также прибыл председатель Европейского Совета Шарль Мишель, и возможна трехсторонняя беседа.Санду придётся ответить на несколько неприятных вопросов от европейских чиновников относительно тревожных для партии власти итогов местных выборов в Молдавии, предположил Ястребчак.Ястребчак напомнил также о том, что накануне визита Санду в Киев Молдавия получила очередную партию западной бронетехники. Власти продолжают курс на милитаризацию Молдавии и её интеграцию в НАТОвские структуры. "На этом фоне разного рода провокации против Приднестровья могут показаться кому-то весьма удобным способом отвлечь внимание: для официального Кишинева - от внутриполитических неудач, для Киева - от трудностей на фронте", - считает эксперт.Ястребчак выразил надежду на адекватность "если не молдавского и украинского руководства, то хотя бы на их ключевых внешних партнеров, мнение которых чаще всего является определяющим".

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новости, молдавия, приднестровье, санду, киев, украина, шарль мишель