Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад - 21.11.2023 Украина.ру
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Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад
Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад - 21.11.2023 Украина.ру
Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад
Среди долгосрочных последствий Майдана для Украины сенатор выделил зашкаливающую коррупцию, сокращение населения страны, падение уровня рождаемости до рекордных цифр, растущие кредитные обязательства, колоссальные потери в армии, набирающий обороты культ нацизма
2023-11-21T10:27
2023-11-21T10:27
новости
майдан
украина
константин косачев
владимир зеленский
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Самой мрачной страницей в истории Украины назвал киевский Майдан заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.Он напомнил, что события под лозунгом "Україна — це Європа" начались ровно десять лет назад – 21 ноября 2013 года на площади Независимости в Киеве."Знала ли та массовка с коктейлями Молотова, танцами и жизнеутверждающими лозунгами, что вотэтовотвсе выльется не в европейскую дольче вита, а в многомесячное противостояние в Киеве с неизбежными жертвами, антиконституционный государственный переворот, незаконную смену власти и, самое страшное, в гражданскую войну на много лет?", - спросил Косачев.По его словам, морковка евроинтеграции для Украины по-прежнему актуальна, но находится примерно в той же стадии, что и десять лет назад.Косачев напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который недавно заявил, что "хорошо иметь горизонт 2030 года по вступлению Украины в ЕС, но это не является точной датой". При этом желанный безвизовый режим Украина все же получила, в результате чего произошел отток трудоспособной части населения, которая тут же уехала на заработки в развитые страны, отметил сенатор.В публикации Косачев перечислил долгосрочные последствия Майдана для Украины: зашкаливающая коррупция, сокращение населения страны, падение уровня рождаемости до рекордных цифр, растущие кредитные обязательства, колоссальные потери в армии, набирающий обороты культ нацизма.Вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, киевский режим тратит ресурсы на военный конфликт с Россией, отметил сенатор."Когда Зеленский принимал решение "об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин", то явно не учел, что в этой формуле главная переменная – это он сам. Как только США и компания решат, что уже "поддержали Украину столько, сколько потребовалось" и пора договариваться, то сразу начнется процесс мирного урегулирования - с активным участием, полагаю, президента Украины. Но шансы Зеленского сохраниться в этом качестве стремятся к нулю", - заявил Константин Косачев.Ранее последствия Евромайдана на Украине прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику, отметила дипломат.
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новости, майдан, украина, константин косачев, владимир зеленский
Новости, Майдан, Украина, Константин Косачев, Владимир Зеленский

Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад

10:27 21.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Среди долгосрочных последствий Майдана для Украины сенатор выделил зашкаливающую коррупцию, сокращение населения страны, падение уровня рождаемости до рекордных цифр, растущие кредитные обязательства, колоссальные потери в армии, набирающий обороты культ нацизма
Самой мрачной страницей в истории Украины назвал киевский Майдан заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что события под лозунгом "Україна — це Європа" начались ровно десять лет назад – 21 ноября 2013 года на площади Независимости в Киеве.
"Знала ли та массовка с коктейлями Молотова, танцами и жизнеутверждающими лозунгами, что вотэтовотвсе выльется не в европейскую дольче вита, а в многомесячное противостояние в Киеве с неизбежными жертвами, антиконституционный государственный переворот, незаконную смену власти и, самое страшное, в гражданскую войну на много лет?", - спросил Косачев.
По его словам, морковка евроинтеграции для Украины по-прежнему актуальна, но находится примерно в той же стадии, что и десять лет назад.
Косачев напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который недавно заявил, что "хорошо иметь горизонт 2030 года по вступлению Украины в ЕС, но это не является точной датой". При этом желанный безвизовый режим Украина все же получила, в результате чего произошел отток трудоспособной части населения, которая тут же уехала на заработки в развитые страны, отметил сенатор.
В публикации Косачев перечислил долгосрочные последствия Майдана для Украины: зашкаливающая коррупция, сокращение населения страны, падение уровня рождаемости до рекордных цифр, растущие кредитные обязательства, колоссальные потери в армии, набирающий обороты культ нацизма.
Вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, киевский режим тратит ресурсы на военный конфликт с Россией, отметил сенатор.
"Когда Зеленский принимал решение "об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин", то явно не учел, что в этой формуле главная переменная – это он сам. Как только США и компания решат, что уже "поддержали Украину столько, сколько потребовалось" и пора договариваться, то сразу начнется процесс мирного урегулирования - с активным участием, полагаю, президента Украины. Но шансы Зеленского сохраниться в этом качестве стремятся к нулю", - заявил Константин Косачев.
Ранее последствия Евромайдана на Украине прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику, отметила дипломат.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 15:00
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях ЕвромайданаОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 20 ноября в своем телеграм-канале прокомментировала годовщину начала украинского Евромайдана
 
НовостиМайданУкраинаКонстантин КосачевВладимир Зеленский
 
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