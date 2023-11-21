https://ukraina.ru/20231121/1051184793.html

Умирать за Байдена не хотят. Эксперты и политики Украины хотят вместо войны дипломатию

Умирать за Байдена не хотят. Эксперты и политики Украины хотят вместо войны дипломатию - 21.11.2023 Украина.ру

Умирать за Байдена не хотят. Эксперты и политики Украины хотят вместо войны дипломатию

Помощь Запада киевскому режиму сокращается и в следующем году будет существенно меньше, чем в предыдущие полтора года. А в ближайшие несколько месяцев ее не будет вообще. Возможно, именно это известие привез в Киев министр обороны США Ллойд Остин

2023-11-21T08:39

2023-11-21T08:39

2023-11-21T09:22

эксклюзив

украина

спецоперация

владимир зеленский

валерий залужный

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Об этом сказал украинский политолог Руслан Бортник, комментируя в интервью ютуб-каналу Politeka визит американского гостя в Киев.По мнению эксперта, американский пакет помощи неизбежно придется делить на три части — Израиль, Украина, стена с Мексикой. И Пентагон в этих условиях вынужден изыскивать возможности передавать что-то Киеву из внутренних своих запасов путем «усушки и утряски».Бортник также предположил, что Киеву будет предложено переходить к стратегической обороне, поскольку денежных и военных ресурсов для возвращения всех территорий военным путем нет, более того, продолжение контрнаступления несет значительные риски.Поэтому стратегическая оборона — новая фаза войны, которая продлится как минимум до завершения американских выборов., считает эксперт. Он также отметил, что украинской верхушке, вероятно, предложат не ругаться, и речь о трениях между командой Зеленского и командой главкома ВСУ Залужного.Бортник подчеркнул, что в обществе доверие к военным больше, чем к политическому руководству. Но вообще, «судьба Залужного тесно связана сегодня с судьбой Зеленского, это два столба, на которых держится государственный аппарат Украины».Ресурсов нет, но все разговоры о переговорах или о прекращении огня в киевских кабинетах власти решительно отметают. Что до народа, то советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предлагает украинцам «дотерпеть» войну до возвращения всех утраченных территорий.«Нужно осознавать, что при всей сегодняшней тяжести, депрессии, — должны дотерпеть. Это важно для того, чтобы наши дети не терпели все это», — сказал советник ОП в интервью одному из украинских телеканалов.Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в связи с этим заявил, что дотерпеть-то можно, только детей и вообще будущего у украинцев уже не будет.Он также напомнил в своем блоге о нелегитимности украинской власти. Так, по его словам, нынешняя Верховная рада — это «уже антиконституционная структура».«Они никто и звать их никак. В октябре их срок полномочий истек. Они ссылаются на то, что во время военного положения их нельзя переизбирать. Ну так они же сами его и утверждают, военное положение. Оно антиконституционно, войны же нет», — заявил политолог.По его словам, чтобы объявить войну, надо провести референдум, поскольку в статье пятой Конституции Украины записано, что источник власти — народ. Поэтому надо спросить украинцев, готовы ли они к тому, что есть война или они выступают за перемирие?Но пока мнения народа никто не спрашивает, процесс обезлюживания Украины будет продолжен.«Демографический кризис, о котором говорят эксперты сейчас, ничто по сравнению с тем, что собираются сделать дальше. Офис Президента продолжает приучать общество к тому, что мобилизация 18–20-летних должна стать нормой», — пишет телеграм-канал «Резидент». И приводит слова одного из военных, заявившего, что мобилизацию надо расширить: «Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних».«В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они что, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов и не рождён для войны. Все добывается, всё готовится. Вопрос в подходе к подготовке», — сказал военнослужащий.Понятно, что такие «вбросы» — не от хорошей жизни. Добровольцы закончились, многие украинцы отрезвели от майданного дурмана и не хотят умирать «за Байдена».О нехватке живой силы для «кровавой войны на истощение против России» сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на украинских чиновников — те публично признают, что уклонение от службы и соблюдение правил мобилизация являются «большой проблемой».В украинских СМИ регулярно появляются сообщения о задержаниях очередных уклонистов. Некоторые из них гибнут при попытке нелегально покинуть страну.«Тревожный звонок для Зеленского состоит в том, что снижается консолидация общества и сокращается доля людей, готовых поступиться своими интересами ради успеха военной кампании», — отмечает телеграм-канал «Наблюдатель».По мнению авторов канала, «власть настолько "закормила" людей своим "псевдопатриотизмом", что довела украинцев до того, что они не хотят ничего — только как уехать из родного дома, дабы не оказаться на фронте».При этом украинцы видят, что «ни один сыночек из высокопоставленных чиновников не воюет, а спрятан далеко от войны на Западе». Это провоцирует украинцев на протесты, констатирует «Наблюдатель».В свою очередь, Руслан Бортник отметил, что сейчас идет закулисная борьба между пассионариями-«патриотами», считающими, что служить должны все, и офисными, которые понимают, что дальнейшее усиление мобилизации обвалит рейтинги власти.Политолог добавил, сославшись на публикацию в американском издании Foreign Affairs, что, в отличие от первоначального этапа, у Киева «сейчас есть выбор… война, дипломатия, заморозка, контрнаступление или стратегическая оборона».По словам Бортника, в публикации Foreign Affairs говорится о фактическом завершении контрнаступления ВСУ и о стратегической недосягаемости некоторых целей Киева, о том, что время будет играть не на стороне Украины. И потому Киеву следует сосредоточиться на удержании того, что остается под его контролем, это сохранит деньги и жизни украинцев.Политолог добавил: конечно, они пишут, что сложно будет убедить в этом Зеленского и общественность, но «другого выхода все равно нет».

https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html

https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, спецоперация, владимир зеленский, валерий залужный