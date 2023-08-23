https://ukraina.ru/20230823/1048874515.html

Сколько еще заберет украинская мобилизация: к чему готовится

Сколько еще заберет украинская мобилизация: к чему готовится - 23.08.2023 Украина.ру

Сколько еще заберет украинская мобилизация: к чему готовится

В Киеве в людном месте среди белого дня военкомы угрожали пистолетом, вручая парню повестку. Насильственная мобилизация, как ожидается, приобретет более радикальные формы. Так общественное мнение уже несколько недель подогревается темой долгой войны и тотальной мобилизацией.

2023-08-23T05:06

2023-08-23T05:06

2023-08-23T05:06

эксклюзив

украина

мобилизация

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Появились месседжи о том, что для победы понадобится около 3 млн бойцов. Их озвучивают даже в западной прессе. То есть отсидеться никому не удастся. Украинские военкоматы осенью получат доступ ко всем государственным электронным реестрам. Об этом сообщил министр обороны Украины Резников. Значит ли это, что Украина готовится в долгой войне и на этот счет приняты все решение, прежде всего, по мобилизации – размышляли эксперты.Режиссер и военный Олег СенцовМою свой броник от грязи и крови. Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед. О войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится. Потому я перестал давать интервью. Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет сражаться вся страна, а не ее часть.Блогер Мальва БарвистаЕвреи из 8 лямов граждан во время войны воевало 3,5 ляма. Мы с 40 лям не можем и 2 лям собрать. Притом что евреи шли сами. Не снимали хню что это незаконно. Не корчили из себя калек. Не открывали какие-то общественные фронты. Не убегали, а наоборот ехали, потому что это одно место, где их язык и воля. Наша война с московией будет продолжаться еще очень долго, потому что большинству наплевать.Медиаэксперт Отар ДовженкоЧтобы заинтересовать аудиторию, нужно с первого предложения дать ей в морду. Например, поразительным фактом. Вот, например, в этом 1,7 тысячи раз распространенном сообщении факт бьет прямо в морду: из 8 миллионов граждан Израиля в войне принимали участие 44%. Впечатляет! Особенно адептов риторики "да что мы за народ такой". Есть маленькая проблемка: это ложь. В шестидневной войне непосредственно участвовали (воевали) 50 тысяч военных - 2% тогдашнего населения; еще 200 тысяч (8% населения) были в резерве. В войне Судного дня в общей сложности принимали участие около 400 тысяч военных — около 12% населения Израиля. В Ливанских войнах участвовали десятки тысяч военных. (Все приблизительные цифры – из английской Википедии.) Что же такое 8 млн. и 3,5 млн.? Это подогнаны под коммуникационную цель сообщения (первая преуменьшенная, вторая преувеличенная) численности населения Израиля и пригодных к военной службе граждан Израиля в наше время. Очевидно, они не могут быть и не будут мобилизованы все вместе, даже если Израиль будет участвовать в великой войне типа той, которая сейчас у нас. Регулярная армия Израиля сейчас – 170 тысяч, резерв – 465 тысяч. Это 1,8% и 5% населения соответственно. Если брать население Украины 40 миллионов (на самом деле мы все понимаем, что оно значительно меньше с учетом эмиграции миллионов людей и оккупации части территории), то 1,8% всего населения — 720 тысяч, 5% — два миллиона. Насколько мы знаем, в силах обороны сейчас до миллиона человек (не все они действительно воюют). Откуда взялись два миллиона, которые мы якобы "не можем собрать" — знает только автор; о цели увеличить армию вдвое я не слышал. Насколько я представляю, для этого нужны ресурсы, которых у Украины просто нет. Даже Россия со своей кучей нефтедолларов и газоюаней мобилизует сотни тысяч, а не миллионы. Помогает ли ложь достичь коммуникационных целей корреспонденции? Не знаю, возможно, кто-то после прочтения этого поста подумал "боже, как стыдно, евреи смогли, а мы нет" и пошел добровольцем. Но, по-моему, такая гипотетическая возможность ни в коей мере не оправдывает ни ложь, ни готовность украинцев шерить ложь со словами "какая разница, правда или нет".Директор Международного института экономический и политических стратегий РОССТРАТ Елена ПанинаDie Welt: Украину спасёт только мобилизация 3 млн человек"Первая серьёзная война тысячелетия не будет решена ни санкциями, ни беспилотниками или ракетами. Стратегия, которая использовалась Гудерианом, Роммелем, Паттоном, Рокоссовским, а затем и Шароном для достижения успеха, сегодня терпит неудачу в условиях прозрачного поля битвы", — пишет немецкое издание.По мнению Die Welt, если в настоящее время на Украине насчитывается более 30 млн граждан, то "мобилизовать нужно около 3 млн человек". Только в этом случае Киев может "рассчитывать на победу в войне на истощение".Полагаем, что 3 миллиона — это не предел в немецких и, шире, западных желаниях. Ради нанесения России стратегического поражения и получения доступа к её дешёвым ресурсам глобалистские элиты готовы принести в жертву все 30 млн украинцев. "Иди и умри за мои интересы" — такова цена "дружбы" с Западом для всякой его колонии.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЧтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, ВЕЛЬТ.Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.Отмечается, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БПЛА и ракетами. Только при такой численности Украина может победить и освободить свою территорию старым добрым способом: в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость. ОТМЕЧУ: по состоянию на сейчас мы в долгах на ТРИ поколения вперед... 69коп в каждой грн. - импортные... Сколько нужно денег? Что будет с демографией и экономикой? Кто обеспечит всем необходимым 3 млн если сейчас минимум половина висит на волонтерах?Общественный деятель Максим ГольдарбВласть в Украине держит страшные цифры боевых потерь в секрете, но правда так или иначе проникает в информационное пространство и общество. Так, еще в начале текущего года венгерское издание писало о находившихся у ее границ на отстойных путях нескольких железнодорожных рефрижераторов, забитых трупами погибших бойцов. Потери в двести тысяч озвучивали еще в конце того года и европейские политики, и военные, и общественные деятели (Урсула фон дер Ляйен, например), а также американские (Кеннеди, Милли, Карлсон и тд). Так что, думаю, они, к сожалению, удвоились за это время. Такова цена управления политиками боевыми действиями.Несомненно, это повлияет на демографическую ситуацию в стране, ведь погибли или стали калеками работоспособные украинские мужчины репродуктивного возраста. Более того, нужно не забывать, что за время страну покинуло не менее 5 миллионов украинских женщин, также работоспособных и тоже в основном репродуктивного возраста; покинули с детьми. Большинство из них сейчас нашли работу за рубежом, их дети пошли в местные школы и институты, они обустраиваются и приноравливаются к местным порядкам и правилам. Как думаете, многие из них захотят вернуться в разрушенную страну? Вопрос риторический. Так что, к сожалению, в этом смысле Украину ждет опустошение. Особенно если учитывать, что и их мужчины после окончания военных действий (а любая война рано или поздно заканчивается) поедут к ним, с целью воссоединения семей.Понятное дело, что информация о потерях, как бы власть не старалась скрывать ее, выдавать тела порционно, по очереди, запрещать писать о реальных цифрах, такая информация выходит в бытовое общение, в бытовой информационный спектр: родственники, друзья, соседи, коллеги, близкие, знакомые - все они говорят и передают данные о случаях, которые произошли с ними или их родственниками или знакомыми. И такая информация ширится неимоверно! И это в первую очередь влияет на желание мужчин служить в армии: недаром месяц назад один из военных комиссаров, отвечающих за мобилизацию, писал, что из 100% обязанных служить сейчас в армии желают только 20%. Это подтверждает и недавняя публикация английской "The Guardian" о том, что молодежь, слыша о массовой гибели на фронте парней, всеми правдами и неправдами отказывается в массовом порядке от военной службы. Затянувшаяся война не меньше влияет и на общие настроения уставшего от нее украинского общества: все больше слышны голоса о мире, все больше высказывается недоверия политике президента и сторонников войны "до последнего украинца". Думаю, что пока еще масса таковых не является критической, но станет ею при определенных условиях в течение ближайшего года.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, украина, мобилизация