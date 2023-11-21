Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко - 21.11.2023 Украина.ру
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Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко
Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко - 21.11.2023 Украина.ру
Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко
ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники . Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 21 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-21T07:50
2023-11-21T07:51
новости
украина
всу
запад
военная техника
износ
сво
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"Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60 процентов бронетранспортёров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - рассказал Марочко.По информации собственных источников эксперта, у большинства артиллерийских установок ВСУ западного производства износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. А украинское командование не имеет большого количества ремонтных баз и специалистов, которые необходимы для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения.
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новости, украина, всу, запад, военная техника, износ, сво
Новости, Украина, ВСУ, Запад, военная техника, износ, СВО

Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко

07:50 21.11.2023 (обновлено: 07:51 21.11.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
ВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники . Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 21 ноября сообщает РИА Новости
"Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60 процентов бронетранспортёров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте", - рассказал Марочко.
По информации собственных источников эксперта, у большинства артиллерийских установок ВСУ западного производства износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. А украинское командование не имеет большого количества ремонтных баз и специалистов, которые необходимы для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
06:59
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НовостиУкраинаВСУЗападвоенная техникаизносСВО
 
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