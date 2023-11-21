"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия - 21.11.2023 Украина.ру
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"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия
"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия - 21.11.2023 Украина.ру
"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия
Россия не боится противостояния со всем остальным миром и будет продолжать наступать. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью британскому таблоиду The Sun
2023-11-21T05:16
2023-11-21T05:17
новости
украина
владимир зеленский
запад
военная помощь
оружие
россия
сво
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"Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру", - заявил глава киевского режима.По его словам, Россия продолжит наступать на Украину, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести свои войска с захваченных территорий.Зеленский также посетовал на то, что предоставляемого Западом оружия недостаточно для противодействия России. Он вновь призвал любыми способами увеличить поставки, даже если западные страны очень этого "не хотят"."Если можете дать - дайте! Если можете продать - продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдём деньги", - заявил Зеленский.В последнее время СМИ всё чаще пишут о том, что США и Евросоюз всё сильнее устают от конфликта на Украине, а поддержка киевского режима ослабевает.
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новости, украина, владимир зеленский, запад, военная помощь, оружие, россия, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Запад, военная помощь, оружие, Россия, СВО

"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия

05:16 21.11.2023 (обновлено: 05:17 21.11.2023)
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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Россия не боится противостояния со всем остальным миром и будет продолжать наступать. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью британскому таблоиду The Sun
"Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру", - заявил глава киевского режима.
По его словам, Россия продолжит наступать на Украину, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести свои войска с захваченных территорий.
Зеленский также посетовал на то, что предоставляемого Западом оружия недостаточно для противодействия России. Он вновь призвал любыми способами увеличить поставки, даже если западные страны очень этого "не хотят".
"Если можете дать - дайте! Если можете продать - продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдём деньги", - заявил Зеленский.
В последнее время СМИ всё чаще пишут о том, что США и Евросоюз всё сильнее устают от конфликта на Украине, а поддержка киевского режима ослабевает.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 20:58
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от СШАКиев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин
 
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