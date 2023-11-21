https://ukraina.ru/20231121/1051182971.html

"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия

"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия - 21.11.2023 Украина.ру

"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия

Россия не боится противостояния со всем остальным миром и будет продолжать наступать. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью британскому таблоиду The Sun

2023-11-21T05:16

2023-11-21T05:16

2023-11-21T05:17

новости

украина

владимир зеленский

запад

военная помощь

оружие

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1e8410f049e6ea5209d9debb8cf1766d.jpg

"Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру", - заявил глава киевского режима.По его словам, Россия продолжит наступать на Украину, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести свои войска с захваченных территорий.Зеленский также посетовал на то, что предоставляемого Западом оружия недостаточно для противодействия России. Он вновь призвал любыми способами увеличить поставки, даже если западные страны очень этого "не хотят"."Если можете дать - дайте! Если можете продать - продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдём деньги", - заявил Зеленский.В последнее время СМИ всё чаще пишут о том, что США и Евросоюз всё сильнее устают от конфликта на Украине, а поддержка киевского режима ослабевает.

https://ukraina.ru/20231120/1051179945.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, запад, военная помощь, оружие, россия, сво