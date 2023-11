https://ukraina.ru/20231120/1051174184.html

"Ситуация развивается по наихудшему сценарию". Дадут ли США ещё денег Украине

"Ситуация развивается по наихудшему сценарию". Дадут ли США ещё денег Украине

Необъявленные визиты западных политиков на Украину стали обычной практикой. Утром 20 ноября стало известно о прибытии главы Пентагона Ллойда Остина

Он опубликовал в соцсети Х фотографию, как посол США на Украине Бриджит Бринк встречает его на вокзале, и написал: "Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Украину в её борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем".Позже тот же тезис министр обороны США повторил на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.А менее недели назад Конгресс после долгих и напряжённых обсуждений принял законопроект о временном продолжении финансирования правительства США, не предусматривающий выделение средств Украине, как и Израилю. Причём сигнал о необходимости поддержать инициативу председателя Палаты представителей республиканца Майка Джонсона конгрессменам-демократам послал никто иной как президент страны Джо Байден, затем Сенат также одобрил документ, и наконец глава государства поставил под ним подпись.Время идёт – средства, уже выделенные на помощь Украине, у американских властей иссякают. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, израсходовано уже 96% от этой суммы, а отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.По информации источников телекомпании NBC, лидеры Конгресса обсуждают заключение соглашения, которое удовлетворит финансирование, запрошенное Пентагоном, и собираются согласовать этот вопрос в период с Дня благодарения до Рождества, то есть с 23 ноября до 25 декабря. Как республиканцы, так и демократы обеспокоены тем, что, если заключение соглашения сдвинется к Новому году, шансы на выполнение всех 4 пунктов плана объединённого запроса Белого дома - помощь Израилю, Украине и Индо-Тихоокеанскому региону, а также обеспечении безопасности границ - резко сократятся, сказали 4 источника NBC в Сенате.Только времени на согласование столь серьёзного и сложного вопроса у американских законодателей остаётся совсем мало, отнюдь не месяц. На текущей неделе они разъехались для работы по округам и вернутся в Вашингтон после Дня Благодарения. Сессия в Палате представителей возобновится 28 ноября и продлится до 14 декабря, затем 15-29 декабря вновь выездная деятельность. То есть всего 12 рабочих дней для принятия решения по судьбе дальнейшего финансирования Украины. А учитывая, что республиканцы настаивают на отдельном обсуждении запрос средств для Киева да ещё и чтобы Белый дом обосновал запрошенные суммы обнародованием целей и плана по Украине, есть риск, что договориться могут не успеть.Верхняя палата Конгресса работает по аналогичному графику, и сенаторы-республиканцы также говорили о необходимости внесения изменений в запрос о помощи Украине, а это уже повод для дебатов и голосования по поправкам.Несколько законодателей в беседе с агентством Bloomberg сказали, что начать работу над пакетом помощи планируется уже в ближайшие дни, поскольку у украинцев "заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", но завершить согласование Конгресс США сможет, скорее всего, лишь в середине декабря. При этом широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление ВСУ зашло в тупик, как отмечает Bloomberg.О тупике говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist, украинские войска ничего сделать не могут, хотя по расчётам, произведённым при подготовке контрнаступления, должны были прорывать российские оборонительные линии и продвигаться на 30 км в день, достигнув Крыма в течение 4 месяцев. Вместо этого, как говорится в публикации, Залужный "наблюдал, как его войска и техника застревают на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а поставленное с Запада оборудование подвергается обстрелам российской артиллерии и беспилотников".Только верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский не хочет признавать сложившуюся ситуацию и приказывает во что бы то ни стало идти вперёд, хотя военное руководство говорит, что это верная гибель личного состава, ничего более. Указы сверху порой настолько абсурдны, что командиры на местах отказываются их исполнять, а солдаты предпочитают сдаться в плен ВС РФ.Бывший полковник СБУ, военный эксперт Олег Стариков сказал в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что власти Украины совершили ошибку, распространяя тезис о способности ВСУ захватить территорию России и дойти до Крыма, теперь же они сами не знают, как выйти из этого положения."Кстати, и Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", - заявил он.Для украинской армии сейчас на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на ВСУ в зоне спецоперации, добавил Стариков.И вот в беседе с представителями иностранных СМИ Зеленский 17 ноября признался, что из-за смещения акцентов, которое произошло после обострения на Ближнем Востоке, Украина, в частности, стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов. Такие же американцы поставляют Израилю."Поставки для нас сократились. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. <...> Без их поддержки мы будем отступать", - заявил президент Украины.Многомесячное контрнаступление ВСУ не принесло значимого результата, а с наступлением холодов условия для ведения боевых действий осложняются, в связи с чем, как пишет Bloomberg, Зеленский был вынужден потратить последние недели, уверяя союзников в необходимости продолжения поддержки и готовности ВСУ продолжать бои зимой.В разгар обсуждения в Конгрессе вопроса о бюджете в Вашингтон прилетала правительственная украинская делегация, чтобы убедить американских спонсоров в сохранении финансирования.Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что состав этой делегации был "довольно странным", поскольку она наполовину состояла из представителей правительства, а другая половина - сотрудники Офиса президента."Но я знаю, почему это делается. Это отличительная черта Украины, у нас Офис президента играет сейчас фактически роль правительства, а Кабмин - это придаток, просто исполнительный элемент решений. Для американской политики есть протокол, и там есть chief of staff (руководитель администрации президента – ред.), которому даже не полагается протокольная встреча в аэропорту, а представителю правительства полагается. Поэтому делается такая делегация и туда назначают человека [из правительства]. Смешно выглядит, но американцы уже с этим смирились, знают нашу специфику", - пояснил дипломат в эфире телеканала "Эспрессо"Официально главой делегации значилась первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, но ключевую роль играл руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак."Этот приезд происходил больше по приглашению со стороны США, причём был достаточно быстрым - для лоббирования финансирования Украины в Конгрессе. Вы знаете, сейчас ситуация непростая. Из 3 сценариев, о которых мы давно уже говорили, наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошёл и идёт сейчас на самом деле наихудший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава Палаты представителей Майк Джонсон, хочет фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине, и неизвестно, что с этим будет дальше. То, что будет уменьшение, уже видно", - добавил Чалый.Как стало известно месяц спустя, о сокращении объёмов помощи украинской стороне в ходе визита, состоявшегося 16 октября, намекала спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, тогда она встретилась в Киеве с Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и членами правительства."На встречах Пенни пыталась подводить к мысли типа: вот представим, что американской помощи нет — что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", — рассказал "Украинской правде" человек, знакомый с ходом переговоров.Тем не менее, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что Конгресс всё-таки сможет принять решение о финансировании Украины до Рождества, но есть нюансы."Согласуют, потому что это серьёзный момент. Здесь может быть найден компромисс, шансов на это немало. Республиканцы, конечно, борются с демократами, будут всячески их дискредитировать, но в какие-то критические моменты пока будут находить компромисс. Да, но такая помощь не будет полноценным восполнением ранее оказываемой Украине на регулярной основе", - заявил эксперт.Республиканцы, по мнению Быстрицкого, едва ли смогут совсем лишить помощи Украину, но с её выделением в целом будет всё сложнее по мере приближения к дате президентских выборов - всё будет определяться внутриполитической борьбой: демократы могут пойти на очень существенные уступки республиканцам, а те - согласиться по-разному рассматривать вопросы помощи и Украине, и Израилю."Борьба будет более ожесточённой. Очень важный момент для республиканцев - дискредитировать работу демократов как некомпетентную и вредную, нарушающую интересы Соединённых Штатов. Сейчас видно, что они пока не хотят совсем погубить функционирование государственной машины США, но ближе к выборам могут занять более жёсткую позицию по отношению к демократам", - добавил эксперт.Пусть поддержка Украины добавляет проблем Вашингтону, но для них важно сохранять её и дальше, поскольку, как объяснил Байден в статье, написанной для газеты The Washington Post, это "инвестиция в собственную безопасность" США, которая позволяет оградить американские войска от вовлечения в конфликт. Иными словами, бросать на гибель украинцев американцев выгоднее, чем самим вступать в противостояние с Россией, которой им нечего противопоставить по отдельным видам вооружений.

