Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 20 ноября в своем телеграм-канале прокомментировала годовщину начала украинского Евромайдана
"Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на центральной площади Киева – "Майдане незалежности" – начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня. Умелые провокаторы, подготовленные американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами "лучшей европейской" жизни, безвизовых поездок в страны ЕС, демократии, свободы слова, прав человека и борьбы с коррупцией вывели толпы людей на уличные протесты", - напомнила Захарова.
Зимой 2014 года под западным руководством искусственно стимулировавшиеся беспорядки переросли в вооружённый мятеж и завершились антиконституционным государственным переворотом, который был отвергнут жителями многих регионов страны.
"В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - добавила дипломат.
Зимой 2014 года под западным руководством искусственно стимулировавшиеся беспорядки переросли в вооружённый мятеж и завершились антиконституционным государственным переворотом, который был отвергнут жителями многих регионов страны.
"В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - добавила дипломат.
Она задалась вопросом, что именно дал Украине Евромайдан.
"Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику", - написала Захарова.
События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.
Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.
В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.
В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.
Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.
В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.
В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.