Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана - 20.11.2023 Украина.ру
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Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана - 20.11.2023 Украина.ру
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 20 ноября в своем телеграм-канале прокомментировала годовщину начала украинского Евромайдана
2023-11-20T15:00
2023-11-20T15:00
майдан
евромайдан
новости
захарова
украина
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"Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на центральной площади Киева – "Майдане незалежности" – начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня. Умелые провокаторы, подготовленные американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами "лучшей европейской" жизни, безвизовых поездок в страны ЕС, демократии, свободы слова, прав человека и борьбы с коррупцией вывели толпы людей на уличные протесты", - напомнила Захарова.Зимой 2014 года под западным руководством искусственно стимулировавшиеся беспорядки переросли в вооружённый мятеж и завершились антиконституционным государственным переворотом, который был отвергнут жителями многих регионов страны."В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - добавила дипломат.Она задалась вопросом, что именно дал Украине Евромайдан.События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.
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майдан, евромайдан, новости, захарова, украина
Майдан, евромайдан, Новости, Захарова, Украина

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана

15:00 20.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 20 ноября в своем телеграм-канале прокомментировала годовщину начала украинского Евромайдана
"Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на центральной площади Киева – "Майдане незалежности" – начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня. Умелые провокаторы, подготовленные американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами "лучшей европейской" жизни, безвизовых поездок в страны ЕС, демократии, свободы слова, прав человека и борьбы с коррупцией вывели толпы людей на уличные протесты", - напомнила Захарова.

Зимой 2014 года под западным руководством искусственно стимулировавшиеся беспорядки переросли в вооружённый мятеж и завершились антиконституционным государственным переворотом, который был отвергнут жителями многих регионов страны.

"В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины, встроить её экономику, да и политику, в западную неоколониальную систему координат", - добавила дипломат.
Она задалась вопросом, что именно дал Украине Евромайдан.

"Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику", - написала Захарова.

События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.

Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.

В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.

В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.
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