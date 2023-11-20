https://ukraina.ru/20231120/1051165303.html

"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе

"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе - 20.11.2023 Украина.ру

"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе

Русофобская позиция руководства Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-11-20T14:02

2023-11-20T14:02

2023-11-20T14:02

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Российская сторона вряд ли способна повлиять на ситуацию с закрытием КПП на российско-финской границе, потому что как такового диалога нет, заявил Песков. Он подчеркнул, что не Россия была инициатором сворачивания диалога. "Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского президента напомнил, что у России и Финляндии были "давние добрые отношения".Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила , что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.

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