https://ukraina.ru/20231120/1051165303.html
"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе
"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе - 20.11.2023 Украина.ру
"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе
Русофобская позиция руководства Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-11-20T14:02
2023-11-20T14:02
2023-11-20T14:02
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пересечение границы
дмитрий песков
русофобия
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Российская сторона вряд ли способна повлиять на ситуацию с закрытием КПП на российско-финской границе, потому что как такового диалога нет, заявил Песков. Он подчеркнул, что не Россия была инициатором сворачивания диалога. "Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского президента напомнил, что у России и Финляндии были "давние добрые отношения".Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила , что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
https://ukraina.ru/20231120/1051152660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, москва, финляндия, граница, государственная граница, пересечение границы, дмитрий песков, русофобия
Новости, Россия, Москва, Финляндия, граница, государственная граница, пересечение границы, Дмитрий Песков, Русофобия
"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе
Русофобская позиция руководства Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Российская сторона вряд ли способна повлиять на ситуацию с закрытием КПП на российско-финской границе, потому что как такового диалога нет, заявил Песков. Он подчеркнул, что не Россия была инициатором сворачивания диалога. "Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что у России и Финляндии были "давние добрые отношения".
"Прагматичные. Основанные на взаимоуважении. И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой страны, соседней нашей страны", - добавил Песков.
Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила
, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.