https://ukraina.ru/20231120/1051158897.html
"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины
"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины - 20.11.2023 Украина.ру
"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины
Население Украины сократилось ещё на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов, написал экс-премьер-министр страны Николай Азаров в одной из соцсетей
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
новости
украина
демография
николай азаров
население
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Азаров констатирует, что за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много. Самое главное, отмечает он, – человеческие потери. Население сократилось не только путём "могилизации", большая часть работоспособного населения выехала из страны.Украина лишилась ценных специалистов, в которых начнёт нуждаться после окончания конфликта.В начале октября Азаров сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек.Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи Элла Либанова в декабре прошлого года сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, демография, николай азаров, население
Новости, Украина, демография, Николай Азаров, население
"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины
Население Украины сократилось ещё на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов, написал экс-премьер-министр страны Николай Азаров в одной из соцсетей
Азаров констатирует, что за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много. Самое главное, отмечает он, – человеческие потери. Население сократилось не только путём "могилизации", большая часть работоспособного населения выехала из страны.
"По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!" - написал Азаров.
Украина лишилась ценных специалистов, в которых начнёт нуждаться после окончания конфликта.
В начале октября Азаров сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи Элла Либанова в декабре прошлого года сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.