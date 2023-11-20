https://ukraina.ru/20231120/1051158897.html

"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины

"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины - 20.11.2023 Украина.ру

"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины

Население Украины сократилось ещё на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов, написал экс-премьер-министр страны Николай Азаров в одной из соцсетей

2023-11-20T11:47

2023-11-20T11:47

2023-11-20T11:47

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Азаров констатирует, что за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много. Самое главное, отмечает он, – человеческие потери. Население сократилось не только путём "могилизации", большая часть работоспособного населения выехала из страны.Украина лишилась ценных специалистов, в которых начнёт нуждаться после окончания конфликта.В начале октября Азаров сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек.Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи Элла Либанова в декабре прошлого года сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

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новости, украина, демография, николай азаров, население