https://ukraina.ru/20231120/1051158451.html

Стратегия поражения Германии. "Вы хоть понимаете, чего вы делаете и что будет дальше"

Стратегия поражения Германии. "Вы хоть понимаете, чего вы делаете и что будет дальше" - 20.11.2023 Украина.ру

Стратегия поражения Германии. "Вы хоть понимаете, чего вы делаете и что будет дальше"

Немецкое общество внешней политики (DGAP) 8 ноября опубликовало доклад "Предотвращение следующей войны". Это, разумеется, не официальная позиция Германии, а, скорее, направление, в котором мыслит по крайней мере часть немецкой интеллектуальной элиты. Влияние такого рода институтов на определение внешнеполитической линии ФРГ довольно велико

2023-11-20T14:01

2023-11-20T14:01

2023-11-20T14:01

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Для начала, интересный момент – авторами доклада заявлены заместитель директора Исследовательского института DGAP, глава Центра безопасности и обороны Кристиан Мёллинг и научный сотрудник Центра безопасности и обороны DGAP Торбен Шютц. Это специалисты по оборонным вопросам, что накладывает совершенно определённый отпечаток на их оценки. При этом профильного специалиста по проблемам России и Восточной Европы Александера Рара среди авторов нет – он слишком "пророссийский" (что бы это ни значило).Доклад начинается с сильного заявления, которое прямо противоречит вынесенному в заглавие тезису: "вопрос для НАТО и Германии больше не в том, понадобится ли им когда-нибудь вести войну против другой страны, а только в том, когда". Тут же указывается, что этой "другой страной" является Россия.Т.е., авторы изначально исключают саму возможность предотвращения войны. Целью политики является подготовка Германии к войне: "в кратчайшие сроки она должна нарастить личный состав Бундесвера, расширить производство вооружений и повысить устойчивость". А главное – изменить менталитет общества, которое до сих пор воображает, как будто мир лучше войны.Естественно, в будущей войне НАТО будет обороняющейся стороной, целью которой является отражение "российской агрессии". Тут анализ подменяется идеологическими заклинаниями вроде того, что "путинская идеология и интерпретация истории уже стали мотивацией войн в Чечне (! – Авт.) и Грузии". Впрочем, повторим, ожидать от специалистов по оборонному сектору вменяемых оценок не стоит – они по самой своей специфике обязаны быть параноиками и видеть всюду угрозу. А если угрозы нет, её надо придумать. Это одна из причин, по которым военным нельзя доверять оборону страны…Войну на Украине авторы доклада рассматривают с точки зрения увеличения военного потенциала России – потери сравнительно невелики, зато войска приобретают необходимый военный опыт, промышленность модернизируется… По оценкам авторов через шесть лет у России будет уже 2,8 млн солдат и офицеров, подготовленных с учётом опыта, приобретённого в ходе боевых действий на Украине.Авторы предлагают пять вариантов стратегического развёртывания, которые отличаются напряжённостью подготовки к войне. Правда, в предложенной авторами таблице отсутствуют хоть какие-то сроки и количественные характеристики, так что понять, что именно предлагается, мягко говоря затруднительно. Ну кроме того, что, если Германия начнет очень быстро вооружаться, риск войны возрастёт, а если она не будет быстро вооружаться, то и риск войны будет меньше. Кажется – логично… Но это только кажется.Предполагаются и дополнительные возможности. Сами по себе эти возможности заставляются задуматься над состоянием душевного здоровья авторов…1. Выигрыш времени за счёт "усиления поддержки Украины до такой степени, чтобы украинские вооруженные силы имели шанс нанести поражение России на украинской территории своими следующими наступлениями".Ну, собственно Запад именно этиv сейчас и занят. Однако, само появление этого доклада вызвано тем, что Украина продемонстрировала неспособность нанести поражение России на своей территории, а Запад – неспособность найти "баланс между поддержкой Украины и укреплением своей собственной боеспособности". Это даже не логическая ошибка – это бессмыслица, это "масло масляное".2. Включение Украины в состав ЕС и НАТО, поскольку "страна будет продолжать иметь выдающееся геостратегическое значение для безопасности Европы".Нынешний конфликт начался именно в связи с расширением НАТО на Восток. Соответственно, включение Украины в НАТО не увеличит, а уменьшит безопасность Европы. Но, напомним, что авторы и не рассматривают возможность предотвращения прямого конфликта между Россией и НАТО.3. Европа должна тратить больше ресурсов на военный сектор, чтобы обеспечить переизбрание Байдена.Во-первых, а что, Трамп разве не требовал от ЕС больше средств тратить на свою оборону?Во-вторых, а это не является попыткой вмешательства в ход выборов в США? Санкции будут? Или "это другое"?4. Кстати, о санкциях.Санкции надо расширять, чтобы нанести экономике Европы как можно больший ущерб. Естественно, нигде в докладе не упоминается, что слепое следование в фарватере политики США уже привело к сокращению промышленного потенциала Германии.Доклад оставляет странное впечатление – неужели в Германии всё так плохо с мозгами? Безусловно, особенности текста в значительной степени обусловлены необходимостью соответствовать актуальной антироссийской повестке, и, повторимся, специализацией авторов. Однако, само появление такого рода документов служит дальнейшей раскрутке военной истерии в Европе и затрудняет поиск мирных, взаимовыгодных способов прекращения конфликта.28 сентября 2015 года Владимир Путин, поинтересовался у творцов кризиса на Ближнем Востоке – "вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?" Нет, не поняли. Вот и авторы этого доклада предлагают Германии ввязаться конфликт, в котором проиграет именно Германия, причём совершенно независимо от того, чем он закончится. Фактически это дубль стратегии Украины в 2014-22 годах.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, россия, украина, нато, война, германия, зарубежье