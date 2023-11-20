https://ukraina.ru/20231120/1051156877.html

Смена командования Медсил, беспилотник в Электростали. Главное на Украине на утро 20 ноября

Смена командования Медсил, беспилотник в Электростали. Главное на Украине на утро 20 ноября - 20.11.2023 Украина.ру

Смена командования Медсил, беспилотник в Электростали. Главное на Украине на утро 20 ноября

На Украине сменили командование Медицинских сил ВСУ. Над Электросталью сбили беспилотник, летевший на Москву

2023-11-20T09:53

2023-11-20T09:53

2023-11-20T11:00

эксклюзив

хроники

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Татьяну Остащенко с должности командующего Медицинских сил ВСУ и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука.«Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинских сил Вооружённых сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве», — заявил в вечернем обращении 19 ноября Зеленский.По его словам, в обществе и, в частности, в сообществе боевых медиков неоднократно говорилось о том, что «нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения» украинских военных.«От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развёрнута действительно правильно и действительно эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны. Сегодня на встрече с министром обороны Умеровым определили приоритеты, и времени, чтобы ждать результата, много не будет. Движение в изменениях нужно быстрое», — рассказал Зеленский.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что причины его представления о замене командующего Медицинских сил ВСУ очевидны для всех, кто сражается в рядах украинских вооружённых формирований, а также оказывает волонтёрскую помощь..«Сделал представление президенту Украины о замене командующего Медицинских сил Вооружённых сил Украины. Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов», — заявил Умеров.По словам министра обороны Украины, перед новым командующим Медсил будет стоять три задачи. Первая — максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники.«Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе», — подчеркнул Умеров.Второй задачей является развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением.«Внедрение всех необходимых фронту медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов», — пояснил эту задачу Умеров.Третьей задачей является обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных.Примечательно, что ранее с жёсткой критикой Остащенко выступал ряд украинских националистов. Так, Оксана Корчинская, жена одного из лидера украинских националистов Дмитрия Корчинского, называла выстроенную Остащенко систему неэффективной.«Мне лично, как и тысячам боевых медиков и большинству из военных врачей, все равно, кто возглавляет командование Медицинских сил. Всех интересует, чтобы система военной медицины работала, вовремя и качественно оказывали медицинскую помощь военнослужащим, обеспечивали координацию всех звеньев от боевых медиков до начальников госпиталей, вовремя снабжали лекарственными средствами и медицинскими изделиями, постоянное обучение работников, регулярное отмечание! Кощунство, когда плохо работающую систему называют идеальной, когда отчитываются о несуществующих достижениях, когда управляющий орган не может сам организовать поставки, но мешает это сделать благотворителям и волонтерам, когда чиновники часто занимаются профанацией, имитацией работы, но регулярно за это получают незаслуженные звания и награды... Особо вызывает отвращение, когда, пользуясь должностью во время войны, делают себе научные степени за "удивительные, крайне актуальные исследования"», — прокомментировала Корчинская в сентябре одну из научных публикаций Остащенко.Тогда же возмущение темой публикации выразила народный депутат от партии «Голос» Инна Совсун.«А вот "научная работа" главы командования Медицинских сил госпожи Остащенко даже не удивляет, а вызывает дикую ярость. Вы это видели? Статья в научном журнале, на которую она нашла время и силы в 2023 году. Чтобы обеспечить военных качественными турникетами — не нашла, а на научную статью — как-то получилось. Хотя какую там "научную"… Как вы думаете, что исследует командующая Медицинскими силами во время полномасштабного вторжения? Эффективную эвакуацию, "золотой час"? Организацию медицинского обеспечения по опыту стран НАТО? Качество турникетов? Нет, ромашковую мазь! Ну правильно, Вооружённые силы снабжены такмедом на "около 100%", пора собирать ромашки и делать из них мазь», — заявила Совсун.Тем временем, как свидетельствуют многочисленные репортажи украинских СМИ с передовой, украинские военные медики среди проблем также называют большое количество бумажной работы, с которой им приходится справляться после того, как сдают смену.Беспилотник в ЭлектросталиСредства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 20 ноября.Он отметил, что, по предварительной информации, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет.Глава городского округа Электросталь Инна Волкова позже подтвердила, что пострадавших и повреждений не было.«Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», — отметила Волкова в своем официальном телеграм-канале.По её словам, специалисты экстренных служб прибыли на место происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.Предыдущая попытка атаковать Москву произошла в ночь на 19 ноября. Украинский беспилотник был сбит в Богородском городском округе. Пострадавших и повреждений не было.

https://ukraina.ru/20231119/1051150228.html

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https://ukraina.ru/20231119/1051145456.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники