Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов - 20.11.2023 Украина.ру
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Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов
Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов - 20.11.2023 Украина.ру
Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов
Нынешняя русофобия, исходящая от Запада, подобна нацизму, написал глава парламента Крыма Владимир Константинов 20 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-20T09:48
2023-11-20T09:48
новости
россия
крым
владимир константинов
нюрнбергский процесс
нацисты
нацизм
идеология
русофобия
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов напомнил, что 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. История распорядилась таким образом, что его итоги до сих пор остаются противоречивыми, пишет он. По словам Константинова, осудили меньше 1% от всех преступников.Константинов перечислил уроки, которые следует вынести из Нюрнбергского процесс."Нацизм как идеология, как страшная бубонная чума человечества, не был ликвидирован. Сегодня очевидно, что прививки от этой заразы европейская часть человечества не получила. Они не пережили такой трагедии, которая постигла советский народ, потерь и разрушений, которые выпали на нашу долю, и оказались очень коротки на память", - пишет он.Глава крымского парламента подчеркнул и то, что после ухода из жизни поколения тех, кто стал свидетелями войны, страх перед идеологией нацизма стал у них исчезать. "Мы наблюдаем в Европе колоссальный нигилизм в восприятии итогов Второй мировой войны и преступлений нацистов. Из истории наглым образом выдираются факты, и новые поколения растут в незнании того, что на самом деле произошло и в каких масштабах", добавил он.Константинов уточняет, что все европейские страны, за исключением Сербии и Греции, участники или соучастники преступлений нацистов. Они поставляли вооружение, оборудование, газовые камеры, или непосредственно участвовали в войне на стороне нацистов.
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новости, россия, крым, владимир константинов, нюрнбергский процесс, нацисты, нацизм, идеология, русофобия
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, Нюрнбергский процесс, нацисты, нацизм, идеология, Русофобия

Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов

09:48 20.11.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Нынешняя русофобия, исходящая от Запада, подобна нацизму, написал глава парламента Крыма Владимир Константинов 20 ноября в своём телеграм-канале
Глава парламента Крыма Владимир Константинов напомнил, что 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. История распорядилась таким образом, что его итоги до сих пор остаются противоречивыми, пишет он. По словам Константинова, осудили меньше 1% от всех преступников.
Константинов перечислил уроки, которые следует вынести из Нюрнбергского процесс.
"Нацизм как идеология, как страшная бубонная чума человечества, не был ликвидирован. Сегодня очевидно, что прививки от этой заразы европейская часть человечества не получила. Они не пережили такой трагедии, которая постигла советский народ, потерь и разрушений, которые выпали на нашу долю, и оказались очень коротки на память", - пишет он.
Глава крымского парламента подчеркнул и то, что после ухода из жизни поколения тех, кто стал свидетелями войны, страх перед идеологией нацизма стал у них исчезать. "Мы наблюдаем в Европе колоссальный нигилизм в восприятии итогов Второй мировой войны и преступлений нацистов. Из истории наглым образом выдираются факты, и новые поколения растут в незнании того, что на самом деле произошло и в каких масштабах", добавил он.
Константинов уточняет, что все европейские страны, за исключением Сербии и Греции, участники или соучастники преступлений нацистов. Они поставляли вооружение, оборудование, газовые камеры, или непосредственно участвовали в войне на стороне нацистов.
"Многое в практике нацизма трудно объяснить. Так и нынешняя западная русофобия тоже с трудом объяснима. Но при этом крайне характерно, что Европа, в целом Запад, периодически скатывается к таким идеологическим безумиям", - резюмирует Константинов.
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