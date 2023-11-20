Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла
09:02 20.11.2023 (обновлено: 09:03 20.11.2023)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение опубликовали 20 ноября на сайте белорусского лидера
"Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", — говорится в материале.
Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости.
По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.
Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.
4 ноября, 11:34СБУ объявила подозрение патриарху КириллуСлужба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"