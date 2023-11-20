https://ukraina.ru/20231120/1051155564.html

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла - 20.11.2023 Украина.ру

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение опубликовали 20 ноября на сайте белорусского лидера

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:03

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"Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", — говорится в материале.Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости. По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.

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патриарх кирилл, новости, лукашенко, белоруссия, россия, день рождения