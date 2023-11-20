Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла - 20.11.2023 Украина.ру
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Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла
Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла - 20.11.2023 Украина.ру
Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение опубликовали 20 ноября на сайте белорусского лидера
2023-11-20T09:02
2023-11-20T09:03
патриарх кирилл
новости
лукашенко
белоруссия
россия
день рождения
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"Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", — говорится в материале.Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости. По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.
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патриарх кирилл, новости, лукашенко, белоруссия, россия, день рождения
Патриарх Кирилл, Новости, Лукашенко, Белоруссия, Россия, день рождения

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

09:02 20.11.2023 (обновлено: 09:03 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкVIII Общецерковный съезд по социальному служению
VIII Общецерковный съезд по социальному служению - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение опубликовали 20 ноября на сайте белорусского лидера
"Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", — говорится в материале.
Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости.
По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.
Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 11:34
СБУ объявила подозрение патриарху КириллуСлужба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
 
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09:02Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла
08:50Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
08:32"Во имя спасения всей России". Как была провозглашена Украинская Народная Республика
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08:14Рассвет человека-затмения. Сможет ли Трамп сделать снова США великими, а себя — их президентом
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