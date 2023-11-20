https://ukraina.ru/20231120/1051154352.html
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы - СМИ
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы - СМИ - 20.11.2023 Украина.ру
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы - СМИ
Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших движение автотранспорта через границу. Об этом сообщил вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин, передает издание "Клименко.Тайм"
2023-11-20T07:53
2023-11-20T07:53
2023-11-20T07:53
польша
зарубежье
суд
перевозчики
новости
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В начале месяца польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускают по одному в часОни требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Как сообщило издание "Страна", на Украине уже начались перебои с доставкой ряда товаров."У украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал. Так что ассортимент, который есть в наличии, уменьшается буквально с каждым днем. На перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики", - говорится в материале.По информации издания, задержка в поставках – около недели. При этом возросла стоимость доставки. Кроме того, проблемы с логистикой привели к тому, что за неделю стоимость автомобильного газа возросла на 2 гривны (0,06 доллара – ред.).
https://ukraina.ru/20231113/1050995966.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, зарубежье, суд, перевозчики, новости
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы - СМИ
Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших движение автотранспорта через границу. Об этом сообщил вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин, передает издание "Клименко.Тайм"
В начале месяца польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
Перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускают по одному в час
Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Как сообщило издание "Страна", на Украине уже начались перебои с доставкой ряда товаров.
"У украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал. Так что ассортимент, который есть в наличии, уменьшается буквально с каждым днем. На перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики", - говорится в материале.
По информации издания, задержка в поставках – около недели. При этом возросла стоимость доставки. Кроме того, проблемы с логистикой привели к тому, что за неделю стоимость автомобильного газа возросла на 2 гривны (0,06 доллара – ред.).