https://ukraina.ru/20231120/1051153960.html

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ - 20.11.2023 Украина.ру

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, передает 20 ноября РИА Новости

2023-11-20T07:43

2023-11-20T07:43

2023-11-20T07:43

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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", - сказал он.Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

https://ukraina.ru/20231120/1051131830.html

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