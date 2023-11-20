Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ - 20.11.2023 Украина.ру
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Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ
Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ - 20.11.2023 Украина.ру
Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ
Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, передает 20 ноября РИА Новости
2023-11-20T07:43
2023-11-20T07:43
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", - сказал он.Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.
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всу, новости, россия, авиация, удар
ВСУ, Новости, Россия, авиация, удар

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ

07:43 20.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, передает 20 ноября РИА Новости
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", - сказал он.
Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.
Гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
04:50
Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под КупянскомЗа счет манёвренности и скорострельности САУ "Мальва" может успешно выполнять задачи по контрбатарейной борьбе. Маневренность и скорострельность "самоходки" выше, чем у подобных образцов натовского производства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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