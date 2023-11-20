https://ukraina.ru/20231120/1051151548.html

Сброд, который принимает решения. Деградация британских элит в эфире "Вестей недели" c Киселевым

Сброд, который принимает решения. Деградация британских элит в эфире "Вестей недели" c Киселевым - 20.11.2023 Украина.ру

Сброд, который принимает решения. Деградация британских элит в эфире "Вестей недели" c Киселевым

Главными темами передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 19 ноября 2023 года стали перемены в западных элитных кругах. Телеведущий обсуждает потерю веры в победу Украины и общую деградацию среди людей, принимающих решения.

2023-11-20T06:48

2023-11-20T06:48

2023-11-20T06:48

дмитрий киселев

британия

украина

запад

сво

элита

эксклюзив

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Влиятельная американская газета The Wall Street Journal выпустила статью под заголовком: "Пора распрощаться с несбыточными надеждами на чудесное поражение России".Дмитрий Киселев считает ключевым признанием американских журналистов, что нет оснований рассчитывать на проигрыш России на Украине."На линии фронта ничто не предвещает, что Россия проигрывает войну на истощение, — пишет газета. — Российская экономика пострадала, но далеко не разрушена. Путинская власть после неудачного июньского мятежа Евгения Пригожина парадоксальным образом лишь упрочилась. Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись".Телеведущий объясняет, что WSJ пришел к такому выводу в том числе на основании заявлений ведущих западных экспертов. Так экс-глава военного комитета НАТО германский генерал Харальд Куят недавно признал огромные потери в живой силе, которые понесли ВСУ."Уничтожались целые экипажи, которые обслуживали западную военную технику, — заявил он. — Мы как будто забываем, что за эти месяцы сотни тысяч украинских солдат были убиты или тяжело ранены, и они уже не могут обслуживать все те системы вооружений, которые мы им посылаем. Русским удалось построить сложенную в единую сеть систему, в которой разведка и оборона объединены и могут в течение секунд среагировать на передвижения ВСУ. Это делает российскую оборону очень эффективной. Российские вооруженные силы сейчас намного сильнее, чем они были до начала специальной военной операции. Это очень современная, мощная армия… У Киева почти не осталось резервов".Впрочем, Дмитрий Киселев предпочитает не доверять оценкам экспертов, пока они не подтвердились действиями на земле, но все же дыма без огня не бывает и на слова западных аналитиков стоит как минимум обращать внимание."Украинцы опустошены. У них не осталось никакой армии. Все оружие, которое мы им прислали, не помогло, и воевать некому", — приводит он заявление экс-помощника министра финансов США Пола Крейга Робертса."Я считаю, что украинские вооруженные силы находятся на грани краха. Думаю, в скором времени нас ожидают перемены", — Киселев повторяет слова экс-разведчика вооруженных сил США Тони Шаффера.Примерно то же утверждает и полковник Дуглас Макгрегор: "Мы смертельно ошиблись. Наши ресурсы сильно ограничены, особенно когда бой идет за 6700 миль отсюда".Что касается главы евродипломатии Жозепа Борреля, который ставил задачу Украине победить на поле боя, сейчас его в прошлом воинственная риторика категорически поменялась."Про 1 миллион снарядов – мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе, – сказал он. – Я не могу вам сказать то, чего я не знаю, и, откровенно говоря, знать это не является моей работой".Дмитрий Киселев считает, что подобные декларации становятся мейнстримом в западной прессе, пессимизм в отношении Украины уводит ее из фокуса внимания и о ней начинают забывать. Это становится проблемой для Зеленского и заставляет его вести себя еще более неадекватно."На встрече с очередным британцем он был в черной майке с названием страны – Ukraine. Видимо, чтобы никто не перепутал. Футболка, надо думать, заготовлена была для Байдена", — констатирует телеведущий.Посмеиваясь над поведением Зеленского, нельзя забывать, что и западные элиты, особенно хваленые британские, в последнее время катастрофически деградировали. Киселев вспоминает бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, который агитировал за сохранение членства свой страны в ЕС, а в итоге получил Brexit и бесславную отставку в 2016-м. Спустя полгода он пошел работать в американскую компанию по электронным платежам и вдруг через семь лет стал министром иностранных дел, да еще бароном, пожизненным пэром и пожизненным членом Палаты Лордов. В первый же день службы на новом месте Кэмерон совершил тайный визит в Киев с обещанием поддерживать Зеленского всем, чем нужно.Не менее странно выглядит еще один экс-премьер Великобритании — Борис Джонсон. Он уговорил Зеленского отказаться от мира с Россией по договоренностям в Стамбуле весной 2022 года под предлогом того, что если продолжить воевать, то у Киева потом будут лучшие переговорные позиции. По итогу для Киева все стало хуже, а Джонсон после отставки был признан худшим премьером в британской истории.Переплюнуть его смогла только Лиз Трасс, которая за 44 дня премьерства умудрилась обрушить английский фунт и была изгнана с позором."Вообще, деградация британских элит, что называется, налицо, — констатирует факт Дмитрий Киселев. — Премьер Риши Сунак поругался со своим министром внутренних дел Суэллой Браверман из-за разных оценок пропалестинских демонстраций в Британии и уволил ее. Суэлла Браверман, дочь иммигрантов из Кении и Маврикия, по-своему экзотическая штучка, называла бездомность "выбором образа жизни"".Нынешнего министра МВД Британии телеведущий считает еще более нелепым. Джеймс Клеверли – сын иммигрантки из Сьерра-Леоне, бывший рекламщик, в правительстве Бориса Джонсона – министр образования, у Трасс – глава МВД, у Сунака – министр иностранных дел."Универсальный министр", — иронизирует Киселев.Другие государственные позиции также выглядят экстравагантно. Первый министр Шотландии – пакистанец по происхождению Хамза Юсуф, он же – лидер Шотланской национальной партии. Родители мэра Лондона Садика Хана также приехали из Пакистана.Британия, которая всегда славилась отборностью своих элит, уже не та.

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, британия, украина, запад, сво, элита, эксклюзив