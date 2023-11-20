Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО
Министр иностранных дел Латвии намерен войти в число претендентов на место нынешнего секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Bloomberg
Пост секретаря НАТО станет вакантен осенью 2024 года. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии заявил о готовности занять эту должность.
"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем Кариньша.
Глава МИДа Латвии намерен "внести вклад в альянс своим опытом руководства на посту премьер-министра, четким пониманием российской угрозы, твердой позицией по Украине и доказанным опытом построения международного консенсуса".
Напомним, 4 июля стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на посту до 1 октября 2024 года. 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.
3 ноября, 22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу РоссииЛатвийский суд готовится вынести приговор по громкому уголовному делу о шпионаже в пользу России. Государственный обвинитель затребовал подсудимому экс-министру внутренних дел республики 8 лет лишения свободы. Об этом 3 ноября в своём аккаунте сообщил латвийский адвокат Михаил Черноусов.