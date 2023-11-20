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Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО

Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО - 20.11.2023 Украина.ру

Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО

Министр иностранных дел Латвии намерен войти в число претендентов на место нынешнего секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Bloomberg

2023-11-20T06:49

2023-11-20T06:49

2023-11-20T06:49

новости

нато

секретарь

латвия

россия

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Пост секретаря НАТО станет вакантен осенью 2024 года. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии заявил о готовности занять эту должность."При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем Кариньша.Напомним, 4 июля стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на посту до 1 октября 2024 года. 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.

https://ukraina.ru/20231103/1050761737.html

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новости, нато, секретарь, латвия, россия