Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО - 20.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231120/1051150778.html
Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО
Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО - 20.11.2023 Украина.ру
Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО
Министр иностранных дел Латвии намерен войти в число претендентов на место нынешнего секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Bloomberg
2023-11-20T06:49
2023-11-20T06:49
новости
нато
секретарь
латвия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/88/1026758844_0:88:2824:1676_1920x0_80_0_0_8a0b3ee6b99491c0cfc0ddfafb0bda10.jpg
Пост секретаря НАТО станет вакантен осенью 2024 года. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии заявил о готовности занять эту должность."При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем Кариньша.Напомним, 4 июля стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на посту до 1 октября 2024 года. 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.
https://ukraina.ru/20231103/1050761737.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/88/1026758844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b93d75f48e1eed7153cad09c891ac5f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, секретарь, латвия, россия
Новости, НАТО, секретарь, Латвия, Россия

Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО

06:49 20.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр иностранных дел Латвии намерен войти в число претендентов на место нынешнего секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Bloomberg
Пост секретаря НАТО станет вакантен осенью 2024 года. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии заявил о готовности занять эту должность.
"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем Кариньша.
Глава МИДа Латвии намерен "внести вклад в альянс своим опытом руководства на посту премьер-министра, четким пониманием российской угрозы, твердой позицией по Украине и доказанным опытом построения международного консенсуса".
Напомним, 4 июля стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на посту до 1 октября 2024 года. 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.
3 ноября, 22:09
Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу РоссииЛатвийский суд готовится вынести приговор по громкому уголовному делу о шпионаже в пользу России. Государственный обвинитель затребовал подсудимому экс-министру внутренних дел республики 8 лет лишения свободы. Об этом 3 ноября в своём аккаунте сообщил латвийский адвокат Михаил Черноусов.
 
НовостиНАТОсекретарьЛатвияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев
07:22Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ
07:10В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин
07:07В Киеве ждут "черного лебедя", который разрушит Россию. Украинские эксперты о ситуации
06:49Глава МИДа Латвии претендует на пост секретаря НАТО
06:48Сброд, который принимает решения. Деградация британских элит в эфире "Вестей недели" c Киселевым
05:00Руслан Мармазов: Если бы до Майдана футбольных ультрас выкорчевали под корень, спасли бы миллионы судеб
04:50Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском
21:25Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News
20:45Стали известны условия повторения Майдана на Украине
20:07ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
19:34NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
18:32Финляндия начала строить забор на границе с Россией
18:30Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине
17:58Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС
17:51Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом
17:22Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
16:25"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
16:20Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
16:17"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
Лента новостейМолния