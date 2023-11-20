Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском
За счет манёвренности и скорострельности САУ "Мальва" может успешно выполнять задачи по контрбатарейной борьбе. Маневренность и скорострельность "самоходки" выше, чем у подобных образцов натовского производства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Появилась информация, что на Купянское направление прибыла САУ "Мальва". Также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому дожди и непогода не будут помехой для активных действий ВС РФ на данном направлении, рассказал обозреватель.
САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных образцов натовского производства. В том числе французская САУ Caesar. Это очень важный показатель, добавил он.
"Огневую позицию заняли, подготовили к стрельбе, отстрелялись, переместились на другую. Все решают минуты. Поэтому за счет манёвренности и скорострельности "Мальва" решает задачи в контрбатарейной борьбе. "Мальва" очень нужна именно на этом участке фронта", - подчеркнул Алёхин.
Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но САУ "Мальва" приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний, подытожил собеседник издания.
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