Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском - 20.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском
Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском - 20.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском
За счет манёвренности и скорострельности САУ "Мальва" может успешно выполнять задачи по контрбатарейной борьбе. Маневренность и скорострельность "самоходки" выше, чем у подобных образцов натовского производства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-20T04:50
2023-11-20T04:50
новости
купянское направление
купянск
наступление
вс рф
вооружение
артиллерия
сау
боеприпасы
всу
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Появилась информация, что на Купянское направление прибыла САУ "Мальва". Также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому дожди и непогода не будут помехой для активных действий ВС РФ на данном направлении, рассказал обозреватель.САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных образцов натовского производства. В том числе французская САУ Caesar. Это очень важный показатель, добавил он.Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но САУ "Мальва" приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051095273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянское направление, купянск, наступление, вс рф, вооружение, артиллерия, сау, боеприпасы, всу, бои, оружие, геннадий алехин
Новости, Купянское направление, Купянск, наступление, ВС РФ, вооружение, артиллерия, САУ, боеприпасы, ВСУ, бои, оружие, Геннадий Алехин

Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под Купянском

04:50 20.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГаубица Мальва
Гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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За счет манёвренности и скорострельности САУ "Мальва" может успешно выполнять задачи по контрбатарейной борьбе. Маневренность и скорострельность "самоходки" выше, чем у подобных образцов натовского производства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Появилась информация, что на Купянское направление прибыла САУ "Мальва". Также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому дожди и непогода не будут помехой для активных действий ВС РФ на данном направлении, рассказал обозреватель.
САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных образцов натовского производства. В том числе французская САУ Caesar. Это очень важный показатель, добавил он.
"Огневую позицию заняли, подготовили к стрельбе, отстрелялись, переместились на другую. Все решают минуты. Поэтому за счет манёвренности и скорострельности "Мальва" решает задачи в контрбатарейной борьбе. "Мальва" очень нужна именно на этом участке фронта", - подчеркнул Алёхин.
Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но САУ "Мальва" приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиКупянское направлениеКупянскнаступлениеВС РФвооружениеартиллерияСАУбоеприпасыВСУбоиоружиеГеннадий Алехин
 
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