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Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая

Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая - 18.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания Украина.ру посетила Национальный музей Китая

Делегация издания "Украина.ру" познакомилась с историей Китая - от древних времен до современности, посетив при содействии Посольства Российской Федерации в Китае Национальный музей Китая.

2023-11-18T09:23

2023-11-18T09:23

2023-11-18T09:23

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Это богатейшее собрание артефактов древнейшей китайской культуры. Феноменальное хранилище произведений искусства, созданных за несколько лет до нашей эры и вплоть до наших дней.В коллекции представлены древнейшие произведения декоративного искусства, религиозного культа, научные приборы, демонстрирующие ошеломительное мастерство китайских умельцев.В экспозиции также представлен раздел, посвященный трагическим событиям истории Китая, которые берут свое начало со времен так называемых опиумных войн середины XIX века. Почти на целый век Китай впал в эпоху упадка, которая, как гласит местная историческая наука, прекратилась с провозглашением КНР в 1949 году.В целом экспозиция производит сильное впечатление. Особую благодарность за предоставленную возможность посетить этот пользующийся невероятной популярностью музей делегация "Украина.ру" выражает Посольству Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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