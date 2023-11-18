Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи - 18.11.2023 Украина.ру
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Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи
Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи - 18.11.2023 Украина.ру
Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи
Россия направила ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 МЧС вылетел из Грозного в Египет. Об этом утром 18 ноября сообщается в телеграм-канале ведомства
2023-11-18T08:02
2023-11-18T08:03
новости
россия
грозный
мчс рф
сектор газа
египет
палестино-израильский конфликт
ближний восток
гуманитарная помощь
гуманитарная катастрофа
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"МЧС России доставит ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа: матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что самолёт Ил-76 МЧС уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш."Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят его в сектор Газа", - отмечается в сообщении.Ранее стало известно, что в Каир двумя колоннами направлено 216 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Их планируется эвакуировать в Москву очередным спецрейсом МЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, грозный, мчс рф, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, ближний восток, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа
Новости, Россия, Грозный, МЧС РФ, сектор Газа, Египет, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа

Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи

08:02 18.11.2023 (обновлено: 08:03 18.11.2023)
 
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Россия направила ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 МЧС вылетел из Грозного в Египет. Об этом утром 18 ноября сообщается в телеграм-канале ведомства
"МЧС России доставит ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа: матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что самолёт Ил-76 МЧС уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш.
"Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят его в сектор Газа", - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Каир двумя колоннами направлено 216 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Их планируется эвакуировать в Москву очередным спецрейсом МЧС.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
07:25
Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah OnlineПервая группа палестинских детей, направляемых для лечения в Объединённые Арабские Эмираты, прибыла на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца 18 ноября сообщает информационный портал Rafah Online
 
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