https://ukraina.ru/20231118/1051137937.html

Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи

Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи - 18.11.2023 Украина.ру

Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи

Россия направила ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 МЧС вылетел из Грозного в Египет. Об этом утром 18 ноября сообщается в телеграм-канале ведомства

2023-11-18T08:02

2023-11-18T08:02

2023-11-18T08:03

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гуманитарная помощь

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"МЧС России доставит ещё 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа: матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что самолёт Ил-76 МЧС уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш."Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят его в сектор Газа", - отмечается в сообщении.Ранее стало известно, что в Каир двумя колоннами направлено 216 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Их планируется эвакуировать в Москву очередным спецрейсом МЧС.

https://ukraina.ru/20231118/1051137467.html

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новости, россия, грозный, мчс рф, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, ближний восток, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа