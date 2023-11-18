Расчёт ПТРК российских десантников поразил группу пехоты ВСУ в районе Артёмовска - МО

Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города