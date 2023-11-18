Расчёт ПТРК российских десантников поразил группу пехоты ВСУ в районе Артёмовска - МО
07:45 18.11.2023 (обновлено: 07:46 18.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) подразделения ВДВ поразил группу боевиков киевского режима, выдвигавшихся в сторону российских позиций в районе Артёмовска. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В районе Артёмовска разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций группы украинских военнослужащих. Данные о противнике разведчики немедленно передали расчёту ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил вооружённую группу ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поразив противника расчёт немедленно сменил огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, в районе Соледара расчёт гаубицы Д-20 тульских десантников поразил скопление живой силы и склады боеприпасов ВСУ.
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