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В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине - 18.11.2023 Украина.ру
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
В Чернигове прогремел взрыв. Об этом утром 18 ноября в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-11-18T06:53
2023-11-18T06:53
2023-11-18T06:54
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных ударов ранее объявлялась практически во всех регионах Украины – Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях.В Одессе, предположительно, была поражена нефтебаза. Также сообщалось о частичном обесточивании Одесской области.В Хмельницкой области беспилотники "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231118/1051114890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чернигов, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
06:53 18.11.2023 (обновлено: 06:54 18.11.2023)
В Чернигове прогремел взрыв. Об этом утром 18 ноября в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Зеркало недели"
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных ударов ранее объявлялась практически во всех регионах Украины – Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях.
В Одессе, предположительно, была поражена нефтебаза. Также сообщалось о частичном обесточивании Одесской области.
В Хмельницкой области беспилотники "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.