В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине

Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"

Западные союзники будут продолжать ограниченно финансировать Украину до ноября 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин