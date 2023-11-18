В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051137235.html
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине - 18.11.2023 Украина.ру
В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
В Чернигове прогремел взрыв. Об этом утром 18 ноября в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-11-18T06:53
2023-11-18T06:54
новости
украина
чернигов
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных ударов ранее объявлялась практически во всех регионах Украины – Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях.В Одессе, предположительно, была поражена нефтебаза. Также сообщалось о частичном обесточивании Одесской области.В Хмельницкой области беспилотники "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231118/1051114890.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_19:0:731:534_1920x0_80_0_0_64439e9bf69b2716d1231c3540729c00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, чернигов, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Чернигов, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине

06:53 18.11.2023 (обновлено: 06:54 18.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
В Чернигове прогремел взрыв. Об этом утром 18 ноября в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Зеркало недели"
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных ударов ранее объявлялась практически во всех регионах Украины – Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях.
В Одессе, предположительно, была поражена нефтебаза. Также сообщалось о частичном обесточивании Одесской области.
В Хмельницкой области беспилотники "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
05:40
Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"Западные союзники будут продолжать ограниченно финансировать Украину до ноября 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
 
НовостиУкраинаЧерниговвзрывывоздушная тревогаБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:25Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online
06:53В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
06:28Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ
06:10Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами"
06:05Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО
06:00Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России
05:50Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
05:48На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО
05:40Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
05:20Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
05:10Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
05:02Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
05:00Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
04:50"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
04:48Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко
04:40Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
04:30"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
04:20Николай Стариков о том, почему Украиной управляют "самозванцы" и когда Россия займется "киевской хунтой"
04:19Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
04:10Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
Лента новостейМолния