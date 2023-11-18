Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко - 18.11.2023 Украина.ру
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Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко
Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко - 18.11.2023 Украина.ру
Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко
Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Это следует из опубликованного 17 ноября материала газеты "Красная звезда".
2023-11-18T04:48
2023-11-18T04:49
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артиллерия
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В опубликованном интервью с Клименко издание представило его как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации".Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, который возглавлял этот род войск с 2011 года.Дмитрий Николаевич Клименко в 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота, участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.В материале "Красной звезды" Клименко рассказал об опыте, приобретённом ракетными войсками и артиллерией за время проведения СВО, и эффективности их действий сейчас, направлениях по дальнейшему развитию рода войск, заключающемуся в переходе в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему, образцах современного вооружения и военной техники, поступающих в ракетные и артиллерийские воинские формирования, разработке новых высокоточных боеприпасов для артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
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новости, россия, вс рф, сво, ракеты, артиллерия, главнокомандующий
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ракеты, артиллерия, главнокомандующий

Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко

04:48 18.11.2023 (обновлено: 04:49 18.11.2023)
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Это следует из опубликованного 17 ноября материала газеты "Красная звезда".
В опубликованном интервью с Клименко издание представило его как "начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации".
Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, который возглавлял этот род войск с 2011 года.
Дмитрий Николаевич Клименко в 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Служил в различных артиллерийских частях армии и флота, участвовал в первой и второй чеченских войнах. В 2000 году ему присвоили звание Героя России.
В материале "Красной звезды" Клименко рассказал об опыте, приобретённом ракетными войсками и артиллерией за время проведения СВО, и эффективности их действий сейчас, направлениях по дальнейшему развитию рода войск, заключающемуся в переходе в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему, образцах современного вооружения и военной техники, поступающих в ракетные и артиллерийские воинские формирования, разработке новых высокоточных боеприпасов для артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Роман Алехин интервью
Вчера, 09:16
Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой"Сейчас командиров в основном учат по боевым уставам, но там нет ни слова про управление. Там есть только команды.
 
НовостиРоссияВС РФСВОракетыартиллерияглавнокомандующий
 
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