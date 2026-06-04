Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта - 04.06.2026 Украина.ру
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Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта
Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта - 04.06.2026 Украина.ру
Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом информационный центр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту, в ночь на 4 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-06-04T04:25
2026-06-04T04:44
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении в канале центра от 2:37 мск.В настоящее время в районах Крыма и Краснодарского края, примыкающих к мосту, объявлена опасность атак украинских беспилотников.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда (с 1:49 мск) и Нижнего Новгорода (Чкалов, с 3:18 мск).Ранее сообщалось, что в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, росавиация, крым, крымский мост, краснодарский край, волгоградская область, нижний новгород, нижегородская область, севастополь, бпла, угроза, бпла сегодня, беспилотники сегодня, опасность, всу, вооруженные силы украины, украина, аэропорты, аэропорт
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Крым, Крымский мост, краснодарский край, Волгоградская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Севастополь, БПЛА, угроза, БПЛА сегодня, беспилотники сегодня, опасность, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, аэропорты, аэропорт

Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта

04:25 04.06.2026 (обновлено: 04:44 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом информационный центр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту, в ночь на 4 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении в канале центра от 2:37 мск.
В настоящее время в районах Крыма и Краснодарского края, примыкающих к мосту, объявлена опасность атак украинских беспилотников.
Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда (с 1:49 мск) и Нижнего Новгорода (Чкалов, с 3:18 мск).
Ранее сообщалось, что в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 беспилотников.
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