https://ukraina.ru/20260604/perekryto-dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-zakryty-dlya-poltov-dva-aeroporta-1079797540.html

Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта

Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта - 04.06.2026 Украина.ру

Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрыты для полётов два аэропорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом информационный центр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту, в ночь на 4 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-06-04T04:25

2026-06-04T04:25

2026-06-04T04:44

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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении в канале центра от 2:37 мск.В настоящее время в районах Крыма и Краснодарского края, примыкающих к мосту, объявлена опасность атак украинских беспилотников.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда (с 1:49 мск) и Нижнего Новгорода (Чкалов, с 3:18 мск).Ранее сообщалось, что в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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