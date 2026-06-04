https://ukraina.ru/20260604/otmena-tsivilizatsii-na-ukraine-zachischayut-pushkina-i--zapreschayut-krestiny-v-upts-1079805416.html

Отмена цивилизации. На Украине зачищают Пушкина и запрещают крестины в УПЦ

Отмена цивилизации. На Украине зачищают Пушкина и запрещают крестины в УПЦ - 04.06.2026 Украина.ру

Отмена цивилизации. На Украине зачищают Пушкина и запрещают крестины в УПЦ

Накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на Украине решили поиздеваться над памятью великого русского поэта и ликвидировали организацию по изучению его творчества.

2026-06-04T11:42

2026-06-04T11:42

2026-06-04T11:48

эксклюзив

оун

сбу

упц

пушкин

украина

россия

михаил булгаков

одесская область

ирина билык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079805618_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c30b2fca517e790fe215f06b67818484.jpg

Поскольку все памятники солнцу русской поэзии были снесены еще в прошлом году, ненавистникам Пушкина пришлось постараться и откопать в Одесской области "Измаильское пушкинское общество", которое работало почти 29 лет. Организация занималась популяризацией творчества Александра Пушкина и русской классической литературы, а также изучением славянской культуры в Придунавье. Общество было зарегистрировано в июне 1997 года, но привлекло внимание спецслужб Украины в разгар войны. CБУ посчитала, что пушкинисты якобы пропагандировали пророссийские идеи под видом изучения литературы. "Под видом изучения литературы организация продвигала пророссийские идеи и разжигало ненависть к Украине, что во время войны напрямую угрожало безопасности страны", - пояснили борьбу с творчеством Александра Сергеевича в СБУ. Суд согласился с этими доводами и принял решение о запрете общества, при этом все его активы будут переданы государству. Ранее при организации для школьников действовал "Клуб юных пушкинистов", но и их тоже прикрыли.На первый взгляд речь идёт об очередном эпизоде политики дерусификации. Но в действительности, из Украины "вымываются" не столько культурные символы, сколько классическое мировое наследие, давно ставшее частью мировой культуры. Творчество Пушкина изучают во многих странах мира, а сам поэт считается одной из ключевых фигур мировой словесности XIX века, но питекантропам из СБУ сие неведомо. А ведь под прицел спецслужб попала не политическая организация, а литературное общество и детский кружок. Изучавших стихи Пушкина школьников объявят госизменниками? По сути, мы наблюдаем продолжение культурной зачистки, когда под видом защиты национальной идентичности происходит отказ от целого пласта литературного наследия. Причём ущерб от подобных решений несёт прежде всего сама Украина. Ведь вычеркивая из культурного пространства Пушкина, Гоголя, Булгакова, украинское общество не ослабляет Россию, а добровольно сужает собственное гуманитарное пространство. Там достаточно песен про батьку Бандеру и перезахороненного трупа организатора ОУН (м)* Андрея Мельника.Так что главный вопрос заключается не в судьбе одного литературного общества, а в том, что русофобия на Украине приобрела формы, которые никак не объясняются соображениями безопасности. Всё больше это выглядит как попытка нанести символический удар по России и показать Москве, что Одесса не является русским городом. В ней нет памятника Пушкину, а теперь вот заткнули рты и поклонникам творчества великого русского поэта, который жил и творил в Одесской области. Ранее точно также выбивали русский дух из Киева, уничтожая памятники Булгакову, сжигая книги русских классиков в библиотеках и "отменяя" в школах русскую литературу. А еще ликвидация "Измаильского пушкинского общества" - это знак тем гражданам Украины, которые все еще надеются на освобождение из зе-концлагеря. Демонстративно отменяя и унижая измаильских пушкинистов, СБУ хочет показать, что интересы русскоязычных граждан Москва отстаивать не будет и в Одессу РФ не придет. Так что дело уже не в Пушкине, а в деморализации русских жителей региона, которым показали, что языковые репрессии и этноцид будут продолжены.Почти синхронно с одесским СБУ выступили и депутаты Полтавского горсовета, хотя до празднования победы русской армии над шведским королем Карлом остается еще целый месяц: решающее сражение Северной войны, когда русские наваляли европейцам состоялось 8 июля 1709 года. Но, видимо, полтавские власти решили не тянуть, и показательно запретили русскоязычный культурный продукт. Этому решению бурно аплодировала языковый омбудсмен Елена Ивановская, чья дочь почему-то ведет соцсети на этом самом запрещенном языке. "Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Решение разработано в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства", - написала чиновница. Ограничения будут действовать на транспорте, в заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах. "В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного", - указала Ивановская. Кстати, её радость охладил нардеп Максим Бужанский: он напомнил защитнице мовы, что решение мэрии Полтавы не имеет никакой юридической силы, потому что на Украине законом запрещено только исполнение песен граждан РФ, но не песен на русском языке. Правда, на законы на Украине давно наплевали, поэтому подобные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областных и городских общинах Украины. Однако, никто их не соблюдает, несмотря угрозы повышения штрафов за песни на русском и истерических визгов отдельных русофобов. Кстати, после ликвидации Ирины Фарион их число заметно поуменьшилось, да и мовные патрули куда-то исчезли. Но вот общественных бесплатных борцов с русским языком заменили местные чиновники и политики, поддерживающие из последних сил майданную русофобию. "Полтавские власти лишь решили сыграть на русофобии киевского режима, чтобы отличиться. Но как они будут контролировать выполнение собственных распоряжений? Бегать по паркам и ловить подростков с музыкальными колонками? Вернут на улицы языковые патрули? Пообещают награду за доносы на русскоязычных? Ничего нового в этом дурдоме не происходит, шизофрения только развивается", - считает политолог Александр Дудчак. Постойте, а как же путь в Европу? Ведь совсем недавно Украина заявляла о стремлении интегрироваться в европейское гуманитарное пространство, основанное на принципах культурного многообразия. Скажем больше: недавно Зеленский после общения с новым лидером Венгрии Мадьяром дал добро на расширение культурных и языковых прав венгерской общины в Закарпатье: они получат возможности печать газеты и книги на родном языке, изучать его в школах вместо галицкой гвары, ставить спектакли на венгерском... Так почему жителям Берегово и Хуста такое можно, а полтавчанам и киевлянам - нельзя? А потому, что для многих местных элит русофобия превратилась в удобный политический ресурс и способ демонстрации лояльности действующей идеологической линии, а главное - показатель верности власти. Чем громче запрет, тем проще отчитаться о своей борьбе за национальные интересы и продемонстрировать "разрыв" с Россией.Кстати, касается это не только запретов на книги и песни. Дошло уже до эталонного маразма: один из украинских нациствующих телеканалов "забросал камнями" певицу Алину Гросу за то, что она крестила своего первенца в канонической православной церкви УПЦ. Это буквально повергло ведущую в шок, и она с экрана начала истерить, что украинский шоубизнес тянет русский мир на Украину… через крещение детей. Причиной истерики журналистов стали фотографии с крестин, которые молодая мама - Алина Гросу- выложила в соцсетях. Этого оказалось достаточно, чтобы и саму певицу и крестную мать ребенка - Ирину Билык- воинствующие запретители УПЦ обвинили во всех смертных грехах. "На пятом году войны украинские поп-дивы несут крестить младенца не просто в церковь Московского патриархата, а еще и доверяют обряд крещения человеку, которого СБУ признала угрозой национальной безопасности - митрополиту Мелентию. Что не так с критическим мышлением у Билык и Гроссу", - негодует журналистка канала "Эспрессо". И в своем праведном гневе доходит до утверждения, что угроза украинской государственности якобы исходит уже через сам факт крещения детей в канонической церкви. Еще немного, и за венчание или крещение в храмах УПЦ начнут сажать...Но надо сказать, что подобная истерика живущего на внешние западные гранты телеканала "Эспрессо", демонстрирует важную тенденцию. Если ещё несколько лет назад Украина руками общественных активистов вела борьбу с символами "русского мира", то сегодня объектом давления становятся сами украинские граждане, которые сохраняют привычные религиозные, культурные или языковые традиции. Это им власть и лояльные ей медиа всё чаще пытаются указывать в какую церковь ходить, какому Богу молиться, у каких священников причащаться, каких поэтов и вообще книги читать. То есть, хотят регулировать личные убеждения миллионов граждан, подгоняя их под те стандарты, за которые спонсоры Неньки платят деньги.При этом скандал вокруг крестин высветил и другую проблему. Несмотря на масштабную государственную поддержку ПЦУ, значительная часть украинцев продолжает ассоциировать себя именно с каноническим православием. Пока отобранные у УПЦ храмы, которые присвоили себе "томосята" пустуют, представители шоу-бизнеса и культурной элиты крестят детей в "политически неправильной" церкви. Однако, государство этого, судя по всему, так не оставит - будет как с запретом общества по изучению творческого наследия Пушкина, когда объектом идеологического контроля станут и семейные традиции и личный выбор граждан. Ни о какой защите национальных интересов, речь, конечно, не идет. Просто киевский режим настойчиво пытается и будет пытаться формировать общество культурного и политического единообразия, где выбившегося из стаи будут жестоко клеймить и объявлять угрозой для Украины.О других событиях в культурной жизни - в статье "Россия-мама" Shamanа, Таисия Повалий в заочной тюрьме, Третьяковку подставили. События культуры"Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

украина

россия

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, оун, сбу, упц, пушкин, украина, россия, михаил булгаков, одесская область, ирина билык, украина.ру