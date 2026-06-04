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Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями

Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями - 04.06.2026 Украина.ру

Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Федеративная Республика впервые не была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Reuters

2026-06-04T10:47

2026-06-04T10:47

2026-06-04T11:41

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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы препятствовала избранию ФРГ непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал после оглашения результатов голосования в Генеральной Ассамблее организации.Согласно объявленным итогам, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось заручиться поддержкой большинства в две трети голосов — не менее 127. Однако Германия набрала только 104 голоса."Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности", — приводит слова Вадефуля агентство Reuters.Немецкий министр утверждает, что Москва якобы разжигала негативные настроения против ФРГ, назвав это "не секретом", однако не привёл никаких доказательств в подтверждение своих обвинений. Среди других причин неудачи Вадефуль также упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке.3 июня Генеральная Ассамблея ООН избирала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2027–2028 годов. По квоте два места предназначались для западноевропейских государств, а также по одному — от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран: пяти постоянных членов (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США), обладающих правом вето, и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, германия, рютте, оон, reuters, украина.ру, дональд трамп, владимир зеленский, берлин, россия, мир без границ