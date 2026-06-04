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Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями
Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями - 04.06.2026 Украина.ру
Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Федеративная Республика впервые не была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Reuters
2026-06-04T10:47
2026-06-04T10:47
2026-06-04T11:41
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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы препятствовала избранию ФРГ непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал после оглашения результатов голосования в Генеральной Ассамблее организации.Согласно объявленным итогам, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось заручиться поддержкой большинства в две трети голосов — не менее 127. Однако Германия набрала только 104 голоса."Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности", — приводит слова Вадефуля агентство Reuters.Немецкий министр утверждает, что Москва якобы разжигала негативные настроения против ФРГ, назвав это "не секретом", однако не привёл никаких доказательств в подтверждение своих обвинений. Среди других причин неудачи Вадефуль также упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке.3 июня Генеральная Ассамблея ООН избирала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2027–2028 годов. По квоте два места предназначались для западноевропейских государств, а также по одному — от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран: пяти постоянных членов (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США), обладающих правом вето, и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями
10:47 04.06.2026 (обновлено: 11:41 04.06.2026)
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Федеративная Республика впервые не была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Reuters
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы препятствовала избранию ФРГ непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал после оглашения результатов голосования в Генеральной Ассамблее организации.
Согласно объявленным итогам, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось заручиться поддержкой большинства в две трети голосов — не менее 127. Однако Германия набрала только 104 голоса.
"Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности", — приводит слова Вадефуля агентство Reuters.
Немецкий министр утверждает, что Москва якобы разжигала негативные настроения против ФРГ, назвав это "не секретом", однако не привёл никаких доказательств в подтверждение своих обвинений. Среди других причин неудачи Вадефуль также упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
3 июня Генеральная Ассамблея ООН избирала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2027–2028 годов. По квоте два места предназначались для западноевропейских государств, а также по одному — от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран: пяти постоянных членов (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США), обладающих правом вето, и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
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